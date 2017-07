Sie heißen Wanda oder Bilderbuch und stammen aus dem Nachbarland: Österreich. Sie singen österreichisch und erobern damit die Herzen des deutschen Publikums. Die Konzerte sind in Berlin immer ausverkauft, so auch das von Bilderbuch am Mittwochabend. Von Susanne Bruha

Die Columbia-Halle in Berlin-Kreuzberg platzt aus allen Nähten. Bis ganz nach hinten an die Türen drängen sich insgesamt 3.500 Leute. Das Kondenswasser ist kurz davor, von den niedrigen Decken zu tropfen, über denen sich der Rang befindet. Auf der Bühne heizen die Österreicher ihren Fans mit souliger Unterstützung zweier Backround-Sängerinnen ein.

Das Publikum - Generation Sneaker - also zwischen 20 bis 50 Jahren alt - rastet von Beginn an aus. Das Energielevel also steht, wenn die Mittzwanziger Wahlwiener auf der Bühne ihre melodischsten Pophymnen raushauen.

Bilderbuch-Sänger Maurice Ernst mit blond gefärbtem Faconschnitt pflegt eine entrückte Schleimigkeit im 80er Jahre Stil. Der österreichische Dialekt und karierte Pluderhosen zu gestreiftem Hemd - man kommt an einem Falco-Vergleich schwer vorbei. Dennoch greift er zu kurz: Bilderbuch laden ihre Musik übertrieben sexuell auf: "Komm in meinen Bungalow", "Steig in mein Auto ein" - in einem fort lädt Maurice Ernst ein. Aber wenn er von süßen Säften säuselt und der Song, der folgt, "Softdrink" heißt, dann steigt eben auch der Trashfaktor ins Unermessliche, wenn nämlich das Publikum jenen Softdrinksrefrain in Endlosschleife skandiert.