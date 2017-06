Seit fast drei Jahrzehnten tobt ein Rechtsstreit um die TV-Rechte an Lolek und Bolek. Die Zeichentrickfiguren sind nach wie vor d i e Exportschlager Polens. Nun bringt ein Berliner Verlag einige ihrer Abenteuer wieder heraus - in Heftform.

Fans von Lolek und Bolek können einige der Comic-Abenteuer künftig wieder in nagelneuen Heften nachlesen. Der Berliner Eulenspiegel-Verlag teilte mit, er werde vier Titel auflegen: "Am Orinoko", "In den Wäldern Kanadas", "In der Wüste Gobi" und "In den Steppen Australiens". Diese Bücher sollen Mitte Mai erscheinen, weitere später.



Die Zeichentrickfilmfiguren Lolek und Bolek sind mit ihren Reisen um die Welt einer der erfolgreichsten Fernseh-Exporte Polens. Im Animationsstudio von Bielsko Biala entstanden seit 1964 im Lauf von 23 Jahren rund 180 Episoden. Seit rund 30 Jahren tobt jedoch ein Rechtsstreit um Urheberrechte und Tantiemen um die TV-Rechte.