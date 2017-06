Video: Brandenburg aktuell | 27.03.2017

Lesungen, Ausstellungen, Workshops - Brandenburg begeht Reformationsjahr mit 300 Veranstaltungen

27.03.17 | 19:42 Uhr

Lehnin, Luckau, Lübben: In allen Ecken Brandenburgs wird an den Thesenanschlag von Martin Luther erinnert. Das Themenjahr Reformation startet im Mai in Frankfurt (Oder) - hier wirkte Ablaßhändler und Reformationsgegner Johann Tetzel, allerdings nicht erfolgreich.



Brandenburg will landesweit mit rund 300 Veranstaltungen an den Beginn der Reformation vor 500 Jahren erinnern. Es gebe damit die Gelegenheit, dass Brandenburger und Touristen sich mit dem Thema vertraut machen, sagte Kulturministerin Martina Münch (SPD) am Montag bei einer Pressekonferenz in Berlin.



Auch wenn Luther im heutigen Brandenburg nicht unterwegs gewesen sei, präge er die Landesgeschichte wesentlich. Mit den Veranstaltungen des Kulturlandes unter dem Thema "Wort & Wirkung. Luther und die Reformation in Brandenburg" werden nicht nur Museen, sondern auch historische Orte Kirchen und Klosteranlagen in den Blick gerückt.



900.000 Euro stehen zur Verfügung

Vor 500 Jahren hatte Martin Luther seine 95 Thesen an der Schlosskirche in Wittenberg (Sachen-Anhalt) angebracht. Damit begann die Reformation. Bundesweit wird das Jubiläum begangen.



Geplant seien unter anderem Lesungen, Ausstellungen, Workshops und Lesungen, kündigte Brigitte Faber-Schmidt, Geschäftsführerin von Kulturland Brandenburg an [Programm Januar bis Juni / pdf]. Organisiert wurde das Programm nach ihren Angaben mit Partnern in den Bereichen Kultur, Wissenschaft und Tourismus. Insgesamt stehe ein Etat von rund 900.000 Euro bereit, darunter rund 250.000 Euro aus Mitteln des Kultur- und etwa 100.000 Euro des Infrastrukturministeriums. Auch Kommunen, Verbände und Sponsoren steuerten Geld bei.



Frankfurt als Reformationsgegner

Auftakt des Themenjahres ist am 5. Mai in Frankfurt (Oder). Die Stadt sei zu Luthers Zeiten zunächst Gegner der Reformation gewesen, sagte Oberbürgermeister Olaf Wilke (parteilos). Der Mönch und Ablasshändler Tetzel hatte an der gerade gegründeten Viadrina-Universität promoviert und seine 106 Gegenthesen zu Luther vorgestellt. "Jedoch nicht allzu erfolgreich", erklärte Wilke.



Ab 1539 hätten sich dann Stadt und Universität zu einem der geistigen und kulturellen Zentren der Reformation entwickelt. Die Ausstellung "Bürger, Pfarrer, Professoren" zeige auch den Wandel der Einwohner.

Wichtige Termine des Reformationsjubiläums 2017 April 2017 12. April bis 5. November: Im Berliner Martin-Gropius-Bau ist als eine von insgesamt drei sogenannten Nationalen Sonderausstellungen die Schau "Der Luther-Effekt. 500 Jahre

Protestantismus in der Welt" zu sehen.

Mai 2017 4. Mai: Auf der Wartburg bei Eisenach wird bis 5. November die zweite Nationale Sonderausstellung mit dem Titel "Luther und die Deutschen" präsentiert. 10. bis 16. Mai: In Namibias Hauptstadt Windhuk treffen sich Vertreter der Mitgliedskirchen des Lutherischen Weltbundes zu ihrer 12. Vollversammlung.



13. Mai: Im Augusteum in Wittenberg , dem Vordergebäude des Lutherhauses, wird bis 5. November die dritte Nationale Sonderausstellung "Luther! 95 Schätze - 95 Menschen" gezeigt.



20. Mai: In Wittenberg beginnt die Weltausstellung Reformation mit dem Titel "Tore der Freiheit" (bis 10. September). Dabei präsentieren sich Organisationen aus aller Welt an sieben symbolischen Toren rund um die Altstadt zu den Themen Spiritualität, Jugend, Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung, Globalisierung, Kultur sowie Ökumene und Religion.



24. bis 28. Mai: Zum 36. Deutschen Evangelischen Kirchentag in Berlin und Wittenberg werden mehr als 100.000 Dauerteilnehmer erwartet. Der Abschlussgottesdienst findet auf den Elbwiesen bei Wittenberg statt.



25. bis 28. Mai: Parallel zum Kirchentag gibt es sechs dezentrale Kirchentage in Leipzig, Magdeburg, Erfurt, Jena/Weimar, Dessau-Roßlau und Halle/Eisleben unter dem Motto "Kirchentage auf dem Weg". Zum Auftakt an Christi Himmelfahrt (25. Mai) verbindet ein zeitgleich stattfindender ökumenischer Gottesdienst alle Städte.





Juni 2017 1. Juni: Nach Ende des Kirchentages starten in Wittenberg elf einwöchige Konfirmanden- und Jugend-Camps mit insgesamt 16.500 Jugendlichen aus ganz Deutschland (bis 10. September).



27. Juni bis 7. Juli: In Leipzig treffen sich Spitzenvertreter der Weltgemeinschaft Reformierter Kirchen , einem internationalen Zusammenschluss von 230 evangelisch-reformierten Kirchen mit zusammen mehr als 80 Millionen Mitgliedern.



27. Juli bis 5. August: Zum Bundeslager des Verbandes Christlicher Pfadfinder und dem Internationalen Jugendcamp der Arbeitsgemeinschaft Evangelischer Jugend werden in Wittenberg insgesamt 8.000 Teilnehmer erwartet.

Oktober 2017 31. Oktober: Zum 500. Jubiläum des Beginns der Reformation wird der diesjährige Reformationstag einmalig ein gesamtdeutscher gesetzlicher Feiertag sein. Dazu haben die westdeutschen Länder und Berlin, in denen der Reformationstag normalerweise kein Feiertag ist, entsprechende Gesetze oder Verordnungen erlassen. Seit der deutschen

Wiedervereinigung ist der Reformationstag ohnehin gesetzlicher Feiertag in den ostdeutschen Flächenländern Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen.



Zum eigentlichen 500. Reformationsjubiläum gibt es in der Lutherstadt Wittenberg einen zentralen Gottesdienst mit Vertretern aus Kirchen, Politik und Gesellschaft. Geplant sind bundesweit weitere regionale Festgottesdienste und Festakte.





Zahlreiche weitere Veranstaltungen, sortiert nach Ort, Datum und Art der Veranstaltung finden sie auf der offiziellen Seite der staatlichen Geschäftsstelle "Luther 2017".