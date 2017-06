Audio: Inforadio | 28.03.2017 | Hendrik Schröder im Interview mit Rummelsnuff

Ex-Berghain-Türsteher Rummelsnuff - "Musik oder Türsteherei? Das war dann die Frage"

28.03.17 | 12:37 Uhr

Er sieht aus wie Popeye, hat eine tiefe, kehlige Stimme, seine Bühneninszenierungen sind mal martialisch, mal homoerotisch. Rummelsnuff arbeitete als Türsteher, Geldeintreiber und Fitnesstrainer. Jetzt macht der Berliner nur noch Musik und hat ein Buch über sein Leben geschrieben.



rbb: Als dein erstes Rummelsnuff-Album vor ungefähr zehn Jahren veröffentlicht wurde, war die Aufmerksamkeit riesig. Fast alle großen Medien haben über Dich berichtet. Hattest Du mit so großer Aufmerksamkeit gerechnet?

Das Album war nicht darauf hingearbeitet, dass es eine große Nummer wird oder dass da so viele Presseanfragen kommen. Das hat mich schon überrascht. Entstanden ist es aus dem Spaß, mal wieder etwas Künstlerisches zu machen, Texte zu schreiben über das, was man so erlebt hat. Dass das jemanden interessiert, das war schon eine gewisse Ehre für mich.

Live in Berlin Rummelsnuff on Tour - Musikalische Lesung Rummelsnuff liest am Dienstagabend aus seinem Buch und singt dazu ab 20 Uhr in der Kantine am Berghain, Am Wriezener Bahnhof in Berlin Friedrichshain.

Die Aufmerksamkeit wäre wahrscheinlich nicht so groß gewesen, wenn Du nicht aussehen würdest, wie Du aussiehst: Diese Erscheinung, diese Muskelberge, diese Mischung aus Kraftsportler und Seemann und dieses Spiel mit Homoerotik.

Nochmals: Nein, es war nicht geplant, dass das große Kreise zieht. Vielleicht hätte es noch größere Kreise gezogen, wenn man das nicht so homoerotisch - wie du sagst - eingefärbt hätte. Diese Muskelberge sind ja auch nicht jedermanns Sache. Es gab nicht nur positive Resonanz. Es gab ja auch viel Angst.

Wann hast Du denn gemerkt, dass es Dir gefällt, so viel Muskelmasse wie möglich mit Dir herumzutragen. In Deinen besten Zeiten hattest du 115 Kilo?

Schon in meiner Kindheit eigentlich. Das hat mich schon immer beeindruckt. Starke Männer, die Gewichtheber bei Olympia. Als es dann soweit war, als die Reife gegeben war, habe ich damit angefangen, das nachzumachen. Vielleicht nicht olympiareif, aber schon mit dem Ziel der Mehrung des eigenen Fleisches.

In Deiner Autobiografie sprichst Du von Frauen oder Mitschülerinnen in Deinem Umfeld, die in der Anfangszeit gesagt haben: "Jetzt reicht's langsam mit den Muskeln, die sind ja nicht mehr schön…" Und dann kommen deine Gedanken dazu: "Oh, die finden das nicht mehr schön, dann mach ich weiter…". Ging es auch darum, nicht so klassisch schön zu sein?

Ich dachte: Wenn die das nicht schön finden, dann bin ich auf dem richtigen Weg. Denn man will ja etwas Besonderes sein, sich herausheben, oder man will eine gewisse Kraft haben. Wenn die das nicht schön finden, dann heißt das: Man hat schon was geschafft.

"Um zu gefallen und eine richtige Karriere zu machen, haben wir angefangen richtig zu texten und alles richtig zu machen, und das Richtige war in diesem Falle eben nicht richtig." Rummelsnuff im rbb-Inforadio-Gespräch

Deine erste Band in der DDR hieß "Kein Mitleid", danach kam "Freunde der Italienischen Oper". Die erspielte sich einen gewissen Kultstatus und löste sich kurz nach dem Mauerfall wieder auf - obwohl Ihr hoch gehandelt wurdet.

Das man hoch gehandelt wurde, lag bestimmt daran, dass wir anders waren als die Bands aus dem Westen. Wir hatten viel schlechtere Instrumente, wir haben versucht Englisch zu singen - teilweise - aber keiner von uns konnte es. Das war dann eher ein phonetisches Englisch, also ab und zu ein paar Wörter aus dem Wörterbuch und so. All das machte wahrscheinlich diese ulkige Mischung aus. Das konnten wir aber eigentlich nicht aufrechterhalten, denn wir haben versucht, besser zu werden, Labels fragten an. Um zu gefallen und eine richtige Karriere zu machen, haben wir angefangen richtig zu texten und alles richtig zu machen, und das Richtige war in diesem Falle eben nicht richtig. Wir waren selber damit nicht mehr zufrieden. Der kleine Witz bei der Sache war verflogen und dann war es das Beste, die Sache wieder abzublasen.

Wenn ich Dein Buch lese, dann habe ich das Gefühl, dass Du Dich als Musiker und Künstler ganz wohl gefühlt hast in der DDR.

Mit "Kein Mitleid" waren wir dankbar, dass wir spielen durften, denn wir waren ja nicht wirklich gut. Wir durften aber tatsächlich dieses Einstufungskonzert geben. Wir wurden vom Kreiskulturkabinett einbestellt und gaben ein Konzert mit unseren Fans - darunter Punks und schräge Gestalten der Umgebung. Den Argwohn gegen uns, den gab es auf jeden Fall. Wir wurden ja auch ständig eingeladen zum Volkspolizeikreisamt, dort gab es dann auch das erste "Bandinterview"….

Geführt von der Stasi…

Ja, von einem Oberleutnant, der sich als Kriminalpolizist ausgegeben hatte. Wir wurden immer von der Kriminalpolizei eingeladen und verhört. Heutzutage kann man das alles in seiner Stasiakte nachlesen. Es war die Staatssicherheit. Die haben einfach den Raum bei der Polizei dafür genutzt und sich als Kriminalpolizisten ausgegeben. Ich weiß eigentlich nicht warum. Vielleicht war das auch so eine Methode, die Verdächtigen als Kriminelle vor-einzustufen.

"Dummes-Zeug-reden kann man auch ohne zu saufen." Rummelsnuff im rbb-Inforadio-Gespräch

Du hast sieben Jahre als Türsteher gearbeitet, hauptberuflich. Warum hast Du aufgehört?

Sieben Jahre in dem einen Klub, aber die Jahre vorher gab es auch die eine oder andere sicherheitsrelevante Stelle, die ich ausfüllen musste oder wollte. Musik oder Türsteherei? Das war dann die Frage. Man kann sich nicht teilen, und die Nächte sind lang. Man braucht irgendwann auch mal Ruhe. Zeit ist wertvoll. Außerdem sollte man sich auch Erholung gönnen.

Ich würde das Interview gerne beenden wie auch das Buch endet. Du beschreibst dort, dass Du komplett aufgehört hast zu trinken. Warum?

Man ist natürlich gefährdet und ich ganz speziell. Da reichte schon ein einziges Bierchen, um auf den Geschmack zu kommen und bis zum nächsten Nachmittag zu saufen. Was das alles gekostet hat und was das alles kaputt gemacht hat, damit möchte ich jetzt nicht anfangen. Ich war jetzt kein regelmäßiger Trinker. Aber wenn ich getrunken habe, dann hatte das selten gute Begleiteffekte.

Wirkt sich das auch positiv auf die Musik aus? Wie geht's weiter mit Rummelsnuff?

Das klingt ja schon fast ein bisschen besorgt. Braucht man nicht ein bisschen was in der Birne, um kreativ zu sein? Der Alkoholentzug ist noch nicht so lange her. Momentan funktioniert es, und es fliegen mir noch Ideen zu. Das letzte Album ist mir meiner Meinung nach recht gut gelungen. Dummes-Zeug-reden kann man auch ohne zu saufen, das habe ich gemerkt.



Das Interview führte Hendrik Schröder für Inforadio. Die verschriftlichte Form ist eine gekürzte Fassung des Gesprächs. Wenn Sie auf den Audio-Button im Titelfoto klicken, können Sie das gesamte Interview hören.