In dem Saal wurden Stuckmarmor-Wände aufgearbeitet, Muscheln, Schnecken sowie Korallen gereinigt und Malereien ergänzt. Schöpfer dieses Kleinods in dem Schloss mitten in der Stadt war der Architekt Carl Gotthard Langhans (1732-1808), der auch das Brandenburger Tor in Berlin schuf. Der Muschel- und Marmorsaal ist zwar kleiner als der im Neuen Palais in Potsdam, aber ebenso kunstvoll.



Im Schloss verbrachte der spätere Preußenkönig Friedrich II. (1712-1786) seine Jugend. Später lebte dort sein Bruder Heinrich und schuf ein Refugium für Kunst und Kultur. Zu DDR-Zeiten erholten sich in dem Gebäude Kranke. Seit der Wende ist das Denkmal wieder zugänglich. Bislang flossen nach Angaben der Stiftung rund 42,5 Millionen Euro in Restaurierung und Sanierung. Fast zwei Millionen Besucher kamen bislang ins das Haus.



Sendung: Antenne Brandenburg, 31.03.2017, 14:00 Uhr