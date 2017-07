Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks - Gastauftritt in Staatsoper nach geplanter Eröffnung abgesagt

31.03.17 | 17:39 Uhr

Am 3. Oktober soll die Berliner Staatsoper wieder eröffnet werden - das hat zumindest Intendant Jürgen Flimm immer wieder gesagt. Doch möglicherweise sind die Vorbereitungen nicht ganz im Plan: Ein Gastauftritt am 14. Oktober wurde jetzt verschoben.



Das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks wird nicht wie geplant am 14. Oktober in der Berliner Staatsoper auftreten, der Gastauftritt muss verschoben werden. Das gab Orchestermanager Nikolaus Pont am Freitag in München bekannt - und schürt damit neue Zweifel an den Wiedereröffnungsplänen des Berliner Opernhauses nach seiner Sanierung. Staatsopern-Intendant Jürgen Filmm hat nämlich immer wieder den 3. Oktober als Eröffnungstermin genannt.



Techniker sollem die Abläufe üben

Die Staatsoper wollte sich auf Anfrage zu der Verschiebung des Konzerts und der Wiedereröffnung des sanierten Hauses nicht äußern. Die Bauverwaltung hatte Mitte Februar dazu erklärt, es gebe noch "Abstimmungsbedarf", es bleibe aber dabei, dass die Staatsoper im Herbst 2017 öffne. Auch Kultursenator Klaus Lederer (Linke) hatte sich zuletzt "zuversichtlich" gezeigt, dass das Haus im Herbst eröffnet werden könne. "Ich gehe davon aus, dass die Staatsoper das neue Haus tatsächlich sukzessive in Besitz nimmt", sagte er am 14. März dem rbb. "Sie müssen sich ja Folgendes vor Augen führen: Im Grunde ist in die Hülle des alten Gebäudes der Staatsoper eines der modernsten Opernhäuser gebaut worden. Da müssen Technikerinnen und Techniker lernen, wie sie das bedienen. Wir wollen ja keine Situation haben, dass der Vorhang auf der Hälfte stehenbleibt oder die Kulisse in der Luft hängt. Das muss alles geübt werden. Was in der Zeit erfolgen wird, ist das Einschleifen dieser Prozesse. Im Oktober wird aber dann trotzdem schon das Haus in Besitz genommen."

Noch kein neuer Termin für die Gäste aus Bayern

Die Wiedereröffnung der Staatsoper hat sich bisher um drei Jahre verzögert. Statt 239 Millionen Euro wird die Renovierung am Ende wohl mehr als 400 Millionen kosten. Dafür wird das Ensemble von Intendant Jürgen Flimm und Generalmusikdirektor Daniel Barenboim ein akustisch und technisch voll modernisiertes Haus bekommen. Wann das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks seinen verschobenen Gastauftritt in der Berliner Staatsoper nachholt, ist offen: Laut Orchestermanager Pont wird es "nicht ganz leicht sein", in der Spielzeit 2017/2018 einen neuen Termin zu finden. Das Orchester mit seinem Chefdirigenten Mariss Jansons sollte in Berlin einen Richard-Strauss-Abend mit dem Pianisten Daniil Trifonov bestreiten.