Helmut Krüger Potsdam Donnerstag, 30.03.2017 | 10:46 Uhr

An einem Teil der Bahnhöfe offenbart sich die Schwierigkeit, dass Denkmalschutz allein als Zeugnisgebung der jew. Zeit angesehen wird, unabh. von Schönheitsvorstellungen. Die seien eben rein subjektiv. Mithin werden nicht nur subjektiv und intersubjektiv schöne Anlagen unter Denkmalschutz gestellt, sondern auch jene, die heute ästhetisch als bedenklich gelten.



Das ICC ist für mich in seiner Klobigkeit und in seinem Erschlagenden eines der schlimmsten Bauwerke in Berlin. Dennoch steht es nahezu lupenrein für den Geist der 1970er, mit seiner Umgebung von Schnellstraßen, Tunnel für die Fußgänger, weil die ja als Straßenquerende dort nichts zu suchen hätten, und Radfahrende standen seinerzeit eh nicht auf der Agenda.



Soll dieser Zeitgeist lupenrein konserviert werden, würden damit auch Verheerendes konserviert. Beim ICC-Umfeld wurde radverkehrsmäßig nachgebessert, auch entgegen des ursprünglichen "authentischen Zeugniswertes".



Ich sehe die Bahnhöfe mit gemischten Gefühlen.