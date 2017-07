Helmut Krüger Potsdam Samstag, 08.04.2017 | 17:38 Uhr

Wunderbar, dieser Ansatz.



Wir sind eine Gesellschaft des Tuns, des immerfortwährenden Tuns und kaum eine des Lassens.

Lassen wir immer gleich mit Niederlage gleichgesetzt, so, als hätte uns jemand vom Tun abgehalten.



Das empfinde ich als das wirkliche Gefängnis dieser Gesellschaft: Das effektive Gefängnis ist nicht dasjenige, in das andere uns hineinwerfen - so brutal es ggf. auch sein mag - , das effektivste Gefängnis ist das, was wir uns selber bereiten.



Freiheit ist mehr als nur Ausbruch.