"The Haus" in Berliner Abrissgebäude

Ein altes Bankgebäude in Berlin blüht vor seinem Abriss auf: Über 100 Räume haben Künstler gestaltet. Nach der Schließung Ende Mai wird das Gebäude in Ku-Damm-Nähe zerstört, es entstehen dort Luxuswohnungen. Von der Kunst bleibt dann fast nichts übrig.

Am Eingang bekommt jeder Besucher eine blickdichte Plastiktüte gereicht, in der er sein Handy eintüten soll: Fotos machen ist streng verboten beim Berliner Street Art Projekt "The Haus". Street Art-Künstler haben in mehr als 100 Räumen eines ehemaligen Bankgebäudes in der Nürnberger Straße ihr Werk vollbracht.

Im Juni wird das Gebäude abgerissen – und damit die kunstvollen Räume. "Genießt einfach mal den Moment" heißt es auf der Website. Deshalb auch das Fotografie-Verbot.