Polina Semionova am Berliner Staatsballett - Primaballerina kehrt nach Schwangerschaft auf Bühne zurück

26.04.17 | 10:53 Uhr

Polina Semionova war als Primaballerina der Star des Berliner Staatsballetts. Mit 31, auf dem Höhepunkt ihrer Karriere, wurde sie schwanger. Nach ihrer Babypause arbeitet sie jetzt hart für ihr Comeback - und kämpft darum, zu alter Form zu finden. Von Vera Block

Sechs Wochen nach der Geburt – sobald die Ärzte ihr okay gegeben haben, fing Polina Semionova wieder langsam mit dem Training an. Auch ihr inzwischen drei Monate alter Sohn darf manchmal mit in den Übungssaal. Und er würde ganz amüsiert gucken, wenn die Mama so komische schnelle Beinbewegungen macht, erzählt die Tänzerin. Die Schwangerschaft und die Geburt seien nicht ganz spurlos an ihr vorbeigegangen. An Beweglichkeit habe sie nach einem Jahr Pause etwas eingebüsst. Und an Gewicht zugelegt. "Es war alles zu eng. Ich habe gedacht: Ich kann nicht atmen", erzählt sie. Die Kostümschneiderin habe ihr geraten, noch einen Monat zu warten, durch die Proben würde sich der Körper noch ändern. "Ich habe jetzt probiert, und ist schon besser", sagt sie. Aber natürlich müssten noch ein paar Kilo herunter.



Polinova bei einem Auftritt im Jahre 2011. Um im Moskauer Bolschoi-Theater Primaballerina zu sein, dürfen Tänzerinnen nicht mehr als 50 Kilo wiegen.

Sie wollte ein Baby - mit allem drum und dran

Ein Kind habe sie sich schon immer gewünscht. Mit 31, auf dem Höhepunkt ihrer Karriere, umjubelt in New York beim Amerikan Ballet Theater und an der Scala in Mailand, entschied sich Polina Semionova für ein Baby. Mit allem drum und dran. "Ich schlafe nicht mehr durch - so wie jede Mutter. Aber es ist ein sehr gutes Kind. Er macht keinen Stress, keine großen Probleme", sagt die Primabelllerina und lächelt. Ihren Lebensmittelpunkt sieht Polina Semionova endgültig in Berlin. Zumal ihr Mann Mehmen Yümak auch am Staatsballett tanzt. In einem Jahr will sie zu der Gala "Polina & Friends" einladen. Und sie wird viel tanzen – Dornröschen, Giselle, auch Duatos Choreografien und neue Rollen – etwa in einem moderneren Don Quixote. Dabei behält Polina Semionova ihre Freiheit als Gast-Solistin. Ein festes Ensemble-Mitglied will sie gar nicht werden, vor allem zurzeit nicht. Der jetzige Intendant geht. Seinen Nachfolgern – der Tanztheater-Choreografin Sasha Waltz und dem ehemaligen klassischen Ballettänzer Johannes Öhmann – begegnet die Compagnie mit großer Skepsis. "Nacho geht leider, was kommt, ist für alle unklar. Mal gucken", gibt sich Semionova diplomatisch.



15 Jahre lang nur: "Arbeit, Arbeit, Arbeit"

Die künftigen Staatsballet-Leiter habe sie noch nicht kennengelernt. Es scheint Polina Semionova ganz Recht zu sein, dank ihrer Babypause eine plausible Ausrede zu haben, um auf die kulturpolitischen Turbulenzen rund ums Staatsballett nicht näher eingehen zu müssen. "Es passierte während meiner Schwangerschaft, ich habe mich nur auf mein Baby konzentriert" sagt sie. Fast 15 Jahre lange habe sie ständig nur eines getan: gearbeitet, gearbeitet, gearbeitet. "Es ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich etwas nur für mich selbst machen konnte", sagt sie. Nicht nur körperlich wollte sie etwas anderes fühlen - auch "den Kopf sauber machen", wie sie sagt. Weitere Einblicke in ihre Gefühlwelt will Semionova aber lieber nicht geben.

Der erste Auftritt seit einem Jahr steht unmittelbar bevor

Polina Semionova wirkt gelassen. Ihre Schwester sei mit dem Kind spazieren, während die Tänzerin sich auf ihren ersten Bühnenauftritt nach der Babypause vorbereitet. Am Mittwoch tanzt Polina Semionova Tatjana in John Crancos Onegin. Aufregend! Zumal die Ballerina nach der Vorstellung zur Berliner Kammertänzerin ernannt wird. Und das ist schon etwas Besonderes, denn diese Auszeichnung bekommen ausgewählte Tänzerinnen und Tänzer in der Regel erst am Ende ihrer Laufbahn. Polina Semionova erhält sie als eine Art Willkommensgeschenk.