Helmut Krüger Potsdam Freitag, 21.04.2017 | 14:25 Uhr

"Aber jetzt mal ehrlich: Die Leute, die dort demonstrieren, die haben doch schon alles erreicht. Ihr normabweichendes Sexualverhalten wird von einem Teil der Normalbevölkerung akzeptiert, sie dürfen heiraten, dürfen sogar Kinder adoptieren, ihre Praktiken sind nicht mehr strafbar und so weiter. Was wollen die denn nun noch?"



Was die "Ehe" angeht, hat ja schon rbb24 darauf geantwortet, was anderes anbetrifft, bitte ich Sie einfach, (meinen) Beitrag Nr. 2 zu lesen. Von den Gedankengängen sind wir nicht allzuweit entfernt, dennoch liegt immer noch so einiges im Argen.



Das Wort "normabweichend" halte ich übrigens für bedenklich. Es scheidet die ach so Normalen von den ach so Unnormalen.



Die Natur hat immer das Häufige und das weniger Häufige hervorgebracht, gleich wo und in welcher Ausprägung, ohne dass das eine nun richtig und das andere falsch wäre.