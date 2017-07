Audio: Kulturradio | 05.04.2017 | Maria Ossowski | Bild: Sammlung L. Habighorst, Koblenz

Schau im Berliner Kulturforum - "Alchemie"-Ausstellung eröffnet ohne legendäre Goldmünze

05.04.17 | 18:55 Uhr

Ein wichtiger Bestandteil der Kunst ist die Veränderung von Materialien - die Alchemie. Eine Ausstellung im Berliner Kulturforum widmet sich nun dieser sogenannten "großen Kunst". Eine der Attraktionen der Schau bleibt aber verschwunden. Von Maria Ossowski

Es umweht den Begriff etwas mittelalterlich Geheimnisvolles, nach dem Motto: Wer erschafft den Homunculus, wem gelingt es, Gold herzustellen? Aber Alchemie sei viel mehr, sagt Jörg Völlnagel, Kurator der Ausstellung "Alchemie. Die große Kunst" im Berliner Kulturforum. "Die Alchemie als Technologie wurde schon in der Antike als eine der Künste angesehen: die Kunst, die es ermöglicht, Material zu verändern: zu verformen und zu gestalten", so Völlnagel. "Deshalb ist die Alchemie der Kunst auch besonders wesensverwandt: Alchemie ist ein Hilfsmittel für die Kunst – und die Kunst ist ein Transportmittel für die Alchemie. Es ist ein ganz enges Spannungsverhältnis, das wir hier von der Antike bis in die Gegenwart beleuchten." Der Schutzpatron der antiken Alchemie war Hermes, der quecksilbrige Götterbote, ein Urvater der Alchemisten. Skulpturen und Teller, Spangen und Siegel zeigen ihn in der zweistöckigen Ausstellung im Kulturforum mit ihren 230 Exponaten aus 3.000 Jahren der Kunst-und Kulturgeschichte. Es beginnt im Alten Ägypten und endet bei den Künstlern unserer Zeit. In den Ecken stehen vier große Baumäste der polnisch-deutschen Künstlerin Alicja Kwade. "Sie hat einen natürlichen, gefundenen Ast genommen, der dann in der Ausstellung vier Stufen durchläuft, um am Ende ein vergoldeter Bronzeguss zu sein", sagt Völlnagel. "Zwischenstufen sind ein 3D-Reprint und ein einfacher Bronzeguss. Sie verwandelt also dieses natürliche Material in ein künstlerisches Elaborat."

Die Kunst der Transformation in menschengerechtes Material

Und auch die "Vollständigkeit der Sterne", ein riesiges bleiernes Buch von Anselm Kiefer, ist ein Kunstwerk der Alchemie. Die alchemistische Verwandlung nimmt eine zentrale Stellung im Werk des Künstlers ein. Blei war immer schon ein Stoff für Kiefers Ideen. "Wir haben einen Klotz Blei – und Anselm Kiefer macht daraus ein Kunstwerk", erklärt Völlnagel. "Das ist Transmutation – nicht in dem Sinne, dass er aus Blei Gold macht - Geld vielleicht schon, wenn man an den Kunstmarkt denkt – sondern es ist die Verwandlung, die Verformung, die Transmutation in etwas höherwertig Geformtes. Das ist eigentlich der Grundgedanke der Alchemie." Die Ausstellung war zum Ende des vergangenen Jahres in Los Angeles zu sehen, im Getty-Forschungsinstitut. Dort hat sie David Brafman aufgebaut. "Im 13. Jahrhundert nannte man Alchemie 'die Kunst, die die Natur am besten imitiert'", sagt er. "In Europa wurde sie 'die große Kunst' genannt, im Islam schlicht 'die Kunst'. Alchemie war die Kunst der Transformation von natürlichen Stoffen in menschengemachtes Material." Der größte Traum der Alchemisten war es, die Formel der Unsterblichkeit zu gewinnen. Dies wiederum faszinierte Künstler aller Epochen. Für sie, so Brafman, lag in der Alchemie der Schlüssel der Schöpfung. Siehe Goethes Faust, der endlich begreifen will, was die Welt im Innersten zusammenhält. "Es ist eine Wissenschaft, aber eine Wissenschaft, die mit Spiritualität und Geistigkeit versetzt ist – und mit einem Schuss von künstlerischem Geist."

Gestohlene Goldmünze hätte ausgestellt werden sollen

Nach der Unsterblichkeit war es das Gold, das Alchemisten besonders gern hergestellt hätten. "Gold war das Metall, das den Königen, der Sonne, den Göttern vorbehalten war", sagt Jörg Völlnagel. "Deshalb ist Gold auch ein Symbol für die Verwandlung: Es ist der höchste, der reinste, der schönste Zustand, den Materialität annehmen kann. Wenn das Gold knapp war, hat man durchaus auch Materialien so gestaltet, dass sie aussahen wie Gold. Wir haben hier zum Beispiel einen Geräteaufsatz in Schildkrötenform, aus dem 2. Jahrtausend vor unserer Zeitrechnung. Das ist ein Kupfer-Arsen-Erz, also ein natürliches Amalgam, das Goldfarbe annimmt." Das reinste Gold ist allerdings nicht ausgestellt im Kulturforum, obwohl das Exponat im Untergeschoss einen prominenten Platz bekommen hätte. Jetzt hängt nur eine kleine Postkarte an der dunklen Wand: "Big maple leaf", die 100 Kilogramm schwere Münze aus Kanada, ist leider im Moment nicht verfügbar. Ob die Diebe sie aus alchemistischer Neugier aus dem Bode-Museum gestohlen haben, darf allerdings bezweifelt werden.

