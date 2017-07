rbb-24-nutzer Berlin Donnerstag, 20.04.2017 | 23:50 Uhr

Erstaunlich, wie nonchalant ein Linker an Rassismus anschließt, in der gleichen Weise wie das Rathaus selbst:



Erstens, es gibt kein "Volk". Es ist ein Gruppenkonstrukt, das es so nicht gibt. Diese Homogenisierung zeigt, dass auch Gysi etwas von Rechtspopulismus versteht.



Zweitens gilt dasselbe für "Kultur", inkl. unser Kultur oder schlimmer noch der "Leitkultur" - es ist eine Konstruktion, die die die eigene Vielschichtigkeit ausblendet. Die lokalen kulturellen Vorstellungen als Voraussetzung für die Staatsbürgerschaft akzeptieren zu sollen, ist absurd und CSU-"Niveau".



Drittens gibt es "DIE" Moslems nicht - abermals eine die Indivdualität in Frage stellende Pauschalisierung.



Es haben sich schon ganz Andere an Darstellungen, Kunstwerken etc. von Nackten gestört, von moralisierenden Christen zu sonstwem. Um zu solch einer Ausstellung nicht gehen zu wollen, muss man kein Moslem sein. Und wenn man sich in seinen religiösen Gefühlen verletzt sieht, muss man eben draußen heulen.