Berliner beim Deutschlandjahr in Mexiko - Berghain-Feeling in Mexiko-Stadt

22.04.17 | 13:05 Uhr

Ein Berghain-DJ legt in Mexiko-Stadt auf, eine deutsch-mexikanische Performance beleuchtet Eigentum: Mehr als 750 Veranstaltungen über Kultur, Bildung und Wissenschaft liefen schon beim Deutschlandjahr in Mexiko. Manches ist gewöhnungsbedürftig. Von Anne Demmer

In der Schlange warten ohne Ende, fast wie in Berlin: Die Techno-Party "Hertzflimmern" steht während des Deutschlandjahres in Mexiko einmal im Monat auf dem Veranstaltungsprogramm des Goethe-Instituts - ein bisschen Berghain-Feeling mitten in Mexiko-Stadt.



Türsteher in Mexiko-City

Doch der Türsteher ist weder tätowiert noch gepierct. Die Haare sind gegelt. In seinem schwarzen Anzug und dem weißen Hemd wirkt er fast ein wenig zerbrechlich. Aber genauso wie die Berghain-Ikone Sven Marquardt, ebenfalls nach Mexiko angereist, gibt sich der mexikanische Kollege auch eher wortkarg, wenn es um seine Einlass-Politik geht. Für die "Hertzflimmern"-Nacht wurde unter anderem der Berghain-Resident Patrick Gräser alias Answer Code Request eingeflogen. Er ist das erste Mal in Mexiko-Stadt. Das Ambiente des Clubs Foro Normandie, wo er an diesem Abend auflegt, gefällt ihm. "Es ist ein bisschen Warehouse-90er-Jahre-Style, schon so ein bisschen Berlin, ganz einfach gehalten, viel Stein, dunkel, super."

Weniger "Berlin" ist allerdings der Inhalt der Glasschale, die auf der Bar steht: Chapolines - das sind geröstete Heuschrecken, die zu Bier und Mezcal, der herben Variante von Tequila, gereicht werden. Eher gewöhnungsbedürftig für die deutschen Künstler.

Feiern bis zum Morgengrauen

Viele der mexikanischen Gäste sind eingefleischte Fans, die die deutsche Szene genau beobachten. "Hier in Mexiko gibt es nicht so viele Techno-Events, deswegen will ich das hier nicht verpassen", sagt der 22-jährige Antonio. Sogar ein Berliner Mexiko-Reisender ist unter den Besuchern. "Es ist cool, die Berliner DJs mal in einer ganz anderen Stadt zu sehen", meint Jonathan. Die Schlange sei mit der vor dem Berghain durchaus zu vergleichen. Getanzt wird zu den wummernden Bässen von Answer Code Request zwar nicht das ganze Wochenende, aber durchaus bis zum Morgengrauen.

Von selbstfahrenden Autos bis Industriekritik

Im vergangenen Sommer hat das Deutschlandjahr in Mexiko begonnen. Mehr als 750 Veranstaltungen haben im dualen Jahr in 13 mexikanischen Städten bereits stattgefunden. Organisiert wurden die Konzerte, Foren und Performances unter Federführung des Goethe-Instituts. Die Idee: Deutsche und Mexikaner aus verschiedenen Bereichen zusammenzubringen - in den Bereichen Bildung, Wissenschaft, Kultur und Technik. "Es gibt Zukunftsthemen, die der in Mexiko ansässigen deutschen Industrie wichtig waren", erklärt der Direktor des Goethe-Instituts in Mexiko, Rudolf de Baey. Beispielsweise gebe es ein gemeinsames Forschungsprojekt zu selbstfahrenden Autos, eine Kooperation der Freien Universität Berlin mit mehreren mexikanischen Universitäten. "Aber natürlich auch die industriekritischen künstlerischen Themen. Wir haben hier die ganze Bandbreite."

Aber wie geht das Deutschlandjahr mit dem Thema Menschenrechte in Mexiko um - den mehr als 30.000 Verschwundenen, den 43 Studenten von Ayotzinapa, deren Schicksal nach wie vor ungeklärt ist? Für die deutsche Bundesregierung sei das Thema Rechtsstaat mit all seinen Facetten ein Querschnittsthema, das immer existent sei, so der deutsche Botschafter in Mexiko, Viktor Elbling.

She-She-Pop-Ensemble in Mexiko

"Eigentum" – ein deutsch-mexikanisches Oratorium

Zur einwöchigen Künstlerresidenz im Deutschlandjahr in Mexiko war auch das Berliner Performance-Kollektiv She She Pop geladen. Innerhalb einer Woche haben die Berliner zusammen mit mexikanischen Schauspielern ein Stück über das Thema "Eigentum" auf die Bühne gebracht. Darüber, was Eigentum mit einer Gesellschaft macht, gab es sehr unterschiedliche Ansichten, meint She-She-Pop-Mitglied Sebastian Bark: "Auf welche Weise Eigentum ein Tabu ist und wer hier von der Mittelklasse ausgeschlossen ist, das schien irgendwie brisant zu sein, das war ein zentrales Thema." Für Sophia, die dem mexikanischen Schauspieler-Ensemble angehört, war es ein völlig neuer Arbeitsprozess. Es habe keine Protagonisten gegeben - das komplette Stück sei gemeinsam erarbeitet worden. Jeder sei gehört worden, irgendwie habe alles ineinandergegriffen.

Die Frage nach dem "Eigentum" in Berlin

Entstanden ist ein Oratorium – ein Sprechchor, der das Publikum auffordert, den Text mitzusprechen, der an die Wand projiziert wird, sofern die Zuschauer sich angesprochen fühlen. So muss sich auch das Publikum immer wieder fragen: Zu welcher gesellschaftlichen Gruppe zähle ich mich eigentlich - und warum? Zur Mittelschicht, zu den alleinerziehenden Müttern, junge Männer ohne festes Einkommen? Die Vorstellung in Mexiko war nur der Auftakt. Jetzt tourt das Stück durch die Welt, wird immer weiterentwickelt. Und Anfang des kommenden Jahres wird She She Pop dann auch dem Berliner Publikum die Frage nach dem "Eigentum" stellen.