Helmut Krüger Potsdam Donnerstag, 27.04.2017 | 09:07 Uhr

Das sind Konflikte, die natürlich auch in Potsdam zuhauf bestehen.



Ohne Denkmalschutz sähe vieles sehr viel anders aus - nachlässiger, weil auf das wertvolle Bestehende weniger Rücksicht genommen würde - und mit Denkmalschutz sind wiederum so manche sinnvolle Projekte auch verhindert worden.



Noch immer werden Gegensätze angeführt, wo keine sein müssten. Sich die Handschrift der früheren Baumeister zu vergegenwärtigen, faktisch in sie hineinzuschlüpfen und sich zu überlegen ´Wie hätten sie gebaut, wenn sie heute lebten und diese Herausforderung hätten?´ würde m. E. schon weiterhelfen. Gegen diese Überlegung steht allerdings eine Vorstellung von Denkmalschutz, die sich viel mehr auf das Einzelobjekt und dessen puristische Erhaltung verlegt als auf das gesamte Ensemble.



Unsere Fantasie sollte groß genug bemessen sein, um einen Garten-Pavillon zu erschaffen, der den Garten nicht wesentlich stört.