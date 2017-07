Am Staatstheater Cottbus ist am Dienstag der neue Schauspieldirektor Jo Fabian vorgestellt worden. Sein Engagement beginnt mit der neuen Spielzeit im Herbst.

Fabian kommentierte am Dienstag: "Für mich beginnt eine Lehrzeit." Der freie Regisseur inszeniert seit 1984, es ist das erste Mal, dass er Schauspieldirektor an einer festen Spielstätte ist. "Das, was mich reizt, ist kontinuierlich mit einem Ensemble zu arbeiten." Seine Vertragslaufzeit betrage drei Jahre.

Das Theater kündigte am Dienstag zudem Umbauarbeiten an. So soll im Sommer der Eingangsbereich der Kammerbühne verändert werden, hieß es. Ziel sei, das Foyer künftig auch als Café und Lounge zu nutzen und damit die Aufenthaltsqualität zu verbessern, wie der Geschäftsführende Direktor, Martin Roeder, am Dienstag ankündigte. Die Kosten in Höhe von rund 600.000 Euro trage zur Hälfte der Bund.

Zudem wurde der Ballett-Bereich des Mehrsparten-Hauses gestärkt. In Proberäumen der Kammerbühne wurde ein neuer Tanzboden verlegt. Nach Angaben des Hauses sind die Zuschauerzahlen von Ballett-Inszenierungen steigend. Es gebe beim Theater die Überlegung, das Ballett einmal in eine eigene Sparte zu überführen. Bislang ist es Teil der Sparte Oper.



In der neuen Spielzeit sind 17 Premieren vorgesehen, darunter "Wilhelm Tell" nach Friedrich Schiller, "Der aufhaltsame Aufstieg des Arturo Ui" von Bertolt Brecht und die Oper "Macbeth" von Giuseppe Verdi.

