Video: rbb AKTUELL | 28.04.2017 | Petra Gute

Preisgala der Deutschen Filmakademie - "Toni Erdmann" räumt sechs Lolas ab

29.04.17 | 00:55 Uhr

Es war eine glanzvolle Gala und ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen zwei starken Frauenfilmen. Doch am Ende bleibt Maren Ades vielfach preisgekrönte Komödie "Toni Erdmann" auch beim Heimspiel am Berliner Funkturm die große Siegerin. Von Ula Brunner

In diesem Jahr ist die Preisgala der Deutschen Filmakademie für mindestens drei Überraschungen gut gewesen. Da ist einmal der glatte Durchmarsch von Maren Ades Komödie "Toni Erdmann". In sechs Kategorien war der Film nominiert, in allen sechs Kategorien hat er eine Lola mit nach Hause nehmen können – natürlich auch in der Königsdisziplin als Bester Spielfilm. Mehr geht nicht. Dann war es eine Frauengala – nicht nur, weil sie von der Schauspielerin und Musikerin Jasmin Tabatabai moderiert wurde, und weil, wie in jedem Jahr, Iris Berben und Monika Grütters die Eröffnungsreden hielten. Nein, alle wichtigen Preise gingen an Filme von Regisseurinnen: die drei Lolas für den besten Spielfilm, den besten Dokumentarfilm, den besten Kinderfilm, die Ehrenlola. Das ist schon außergewöhnlich. Was die Frauenquote angeht, liegt die Lola 2017 also super auf Kurs. Und Überraschung Nummer drei: "Die Blumen von gestern", der Film, der mit den meisten Nominierungen als Favorit vorab ins Rennen gestartet ist, musste am Ende mit leeren Händen nach Hause gehen.

Und der eindeutige Gewinner ist...

Bester Spielfilm Der große Abräumer: Die Goldene Lola für den Besten Spielfilm geht an "Toni Erdmann" . Damit erhielt der Favorit des Deutschen Filmpreises sechs Lolas insgesamt und gewann in allen Kategorien, in denen er nominiert war.

Das Abtreibungsdrama "24 Wochen" erhielt die Silberne Lola für den besten Spielfilm. Die Bronzene Lola ging an "Wild" .

Beste weibliche Hauptrolle Sandra Hüller begeisterte mit ihrer sehr eigenen Darstellung der verbissenen Geschäftsfrau Ines Conradi in "Toni Erdmann" nicht nur die Feuilletonisten, sondern auch die Lola-Jury. Vor der Verleihung witzelte sie schon, dass die Lola "zu den anderen Preisen" käme, die sie bereits gewonnen hat.



Beste männliche Hauptrolle Peter Simonischek konnte nicht persönlich da sein, um seine Lola für die beste männliche Hauptrolle in "Toni Erdmann" entgegenzunehmen und wurde per Videoübertragung zugeschaltet.

Beste männliche Nebenrolle Als tyrannischer Chef Boris macht Georg Friedrich in "Wild" der Protagonistin Avancen, nachdem sie einen Wolf in ihre Wohnung aufnimmt. Für seine Leistung erhält er die Lola für die beste männliche Nebenrolle.



Beste weibliche Nebenrolle Fritzi Haberlandt nahm die erste Lola des Abends entgegen. Den Preis erhielt sie für die beste weibliche Nebenrolle in dem Film "Nebel im August" . Sie spielt darin eine Krankenschwester, die sich gegen nationalsozialistische Krankenmorde wehrt.



Beste Regie und bestes Drehbuch

Maren Ade erhält als Regisseurin und Drehbuchautorin von "Toni Erdmann" gleich zwei Lolas.



Bester Dokumentarfilm Der Dokumentarfilm "Cahier Africain" der Produzenten Stefan Tolz und Peter Spoerri setzte sich in seiner Kategorie durch. Der Film thematisiert die Verbrechen kongolesischer Söldner.



Bester Kinderfilm Stolz hält Kinderdarsteller Luis Vorbach die Lola für den besten Kinderfilm in den Händen. In "Auf Augenhöhe" findet das zehnjährige Heimkind Michi heraus, dass sein bis dato unbekannter Vater kleinwüchsig ist.

Besucherstärkster Film Die Zahlen sprechen für sich: Laudator Til Schweiger gratuliert Regisseur Simon Verhoeven zur Lola für den besucherstärksten Film für "Willkommen bei den Hartmanns" .

Beste Kamera/Bildgestaltung Hochgelobt wurde die Ästhetik des Films "Wild" . Kameramann Reinhold Vorschneider nimmt dafür die Lola für die beste Kamera/Bildgestaltung mit.



Bester Schnitt Cutterin Heike Parplies verlieh Lola-Favorit "Toni Erdmann" durch ihre Schnittarbeit den besonderen Charme: Jede nur peinliche Situation hat sie durch die langen Einstellungen ins Unerträgliche gesteigert.



Beste Filmmusik Für die Neuverfilmung des Märchenklassikers "Das kalte Herz" erhielt Oliver Biehler die Lola für die beste Filmmusik.



Bestes Szenenbild Das Leben der Malerin Paula Modersohn-Becker setzte Tim Pannen kunstvoll im Film "Paula" in Szene und erhielt dafür die Lola für das beste Szenenbild.



Bestes Kostümbild "Paula" erhielt auch die Lola für das Beste Kostümbild. Kostümbildnerin Frauke Firl konnte sich zusammen mit Tim Pannen bereits durch Lars von Triers "Antichrist" einen Namen machen.



Beste Tongestaltung Rainer Heesch, Martin Steyer, Christoph Schilling und Lars Hinzel (v.l.) erhielten für "Wild" die Lola für die beste Tongestaltung.



Ehrenpreis des Deutschen Filmpreises Sichtlich gerührt ist Schnittmeisterin Monika Schindler, als ihr Regisseur Andreas Dresen die Ehrenlola überreichte. Link zum Artikel | Weitere Bildergalerien

Play Pause Fullscreen































Überraschend weibliche Preisvergabe

Der Abräumer des Abends ist natürlich eindeutig "Toni Erdmann": Sechs Lolas hat Maren Ades Überraschungshit der letzten Kinosaison abgesahnt: "Bester Spielfilm", "Beste Regie", "Bestes Drehbuch", "Bester Hauptdarsteller" (Peter Simonischek), "Beste Hauptdarstellerin" (Sandra Hüller), "Bester Schnitt" (Heike Parplies). Die skurrile Vater-Tochter-Komödie sei zwar nicht autobiografisch, aber doch von ihrem eigenen Vater inspiriert gewesen, erklärte Maren Ade am Abend. Für erfrischende Gala-Momente sorgten auch die beiden Protagonisten des Films: Peter Simonischek wurde in Kapitänsuniform zugeschaltet – er dreht gerade auf einem Schiff – und Sandra Hüller stand kichernd und offensichtlich unvorbereitet auf der Bühne.

infos im netz Deutscher Filmpreis 2017 Alle Nominierten und Preisträger auf der Seite der Deutschen Filmakademie.

Dabei war "Toni Erdmann" bei der Bekanntgabe der Lola-Nominierungen im März nur auf Platz drei gewesen. Die 1.800 wählenden Akademie-Mitglieder hatten zwei Filme vor Maren Ades Kritiker- und Publikumsliebling geschoben: Sieger im Vorfeld war mit acht Nominierungen Chris Kraus' umstrittene Farce "Die Blumen von gestern“, gefolgt von Nicolette Krebitz' tierischer Romanze "Wild" (sieben Nominierungen).

Bronze für den Außenseiter

Es spricht für die Akademie, einen so rau-schönen, verstörenden Film wie "Wild" neben der Lola für den besten Hauptdarsteller (Georg Friedrich), Kamera (Reinhold Vorschneider) und Ton mit einer Lola in Bronze für den Besten Spielfilm zu ehren. "Wir wollen dafür kämpfen, dass wir weiterhin frei und wild unsere Filme machen können", erklärte Produzentin Bettina Brokemper, als sie den Preis entgegennahm. In ihrer dritten Regiearbeit erzählt Schauspielerin Krebitz die Geschichte einer jungen Frau, die mitten in der Großstadt Halle ihre Leidenschaft zu einem Wolf auslebt. Mit vier Lolas ist "Wild" der zweitstärkste Film nach "Toni Erdmann", mit dem er sich auf der Gala lange Zeit ein Kopf-an-Kopf-Rennen lieferte.



Lilith Stangenberg in "Wild"

Silber für das Tabuthema Abtreibung

Erfreulich auch, dass "24 Wochen", der bereits als deutscher Wettbewerbsbeitrag auf der diesjährigen Berlinale lief, mit einer Silbernen Lola gewürdigt wurde. In ihrem Film über das Für und Wider einer Spätabtreibung greift die junge Regisseurin Anne Zohra Berrached ein Tabuthema auf. Differenziert, wenn auch konventionell, erzählt das Drama, wie trotz präziser Pränatal-Diagnostik die Betroffenen am Ende mit ihrer Entscheidung alleine bleiben. Mit "Wild", "Toni Erdmann" und "24 Wochen" haben drei starke Frauenfilme verdientermaßen in der Hauptkategorie abgeräumt.

Julia Jentsch in "24 Wochen"

Flüchtlingskomödie und "Rock'n'Rollerin des Schneideraums"

Zwar war auch "Willkommen bei den Hartmanns" über die Integrationsbemühungen einer bayerischen Mittelstandsfamilie, als "Bester Spielfilm" aufgestellt. Doch niemand hatte wohl wirklich damit gerechnet, dass er sich in dieser Kategorie gegen die starke Konkurrenz behaupten kann. Ganz leer ausgehen musste Simon Verhoevens leichthändig erzählte Flüchtlingskomödie nicht. Der Preis als besucherstärkster deutscher Kinofilm war ihm schon im Vorfeld sicher.

Dass der Ehrenpreis in diesem Jahr an Monika Schindler, und damit an eine Editorin ging, ist lange überfällig. Das betonte nicht nur Andreas Dresen in seiner liebevollen Laudatio für die "Rock'n'Rollerin des Schneideraums". "Erstmals geht der Ehrenpreis an die so wichtige Arbeit der Montage. Endlich!", freute sich die mittlerweile fast Achtzigjährige, die immer noch im Geschäft ist.

Politischer Anspruch von Filmen

Es war eine ruhige, fast nachdenkliche Gala, die Akademie-Präsidentin Iris Berben mit einem Appell an die anwesenden Filmemacher eröffnet hatte: "Als Kulturschaffenden sollten wir unsere Stimme benutzen für unser gemeinsames Europa, unsere Demokratie, unsere Freiheit." Dass Filme den Anspruch auf politische Schlagkraft besitzen können, deutete sich bei der Lola für den Besten Dokumentarfilm an. "Cahier Africain" von Heidi Specogna beschäftigt sich mit Frauen, die von kongolesischen Rebellen vergewaltigt wurden: "Wen kümmert es, wenn ich sterbe, sagte eine der Frauen zu mir. Mich kümmert es! Deswegen machen wir Dokumentarfilme." Mit insgesamt drei Millionen Euro ist der Deutsche Filmpreis der am höchsten dotierte Kulturpreis. Allein die sechs Nominierten für den besten Spielfilm erhalten jeweils 250.000 Euro.

Alle Gewinner und Nominierungen im Überblick Bester Spielfilm Lola in Gold: "Toni Erdmann" (Produzenten: Janine Jackowski, Jonas Dornbach, Maren Ade) Lola in Silber: "24 Wochen" (Produzenten: Melanie Berke, Tobias Büchner, Thomas Kufus) Lola in Bronze: "Wild" (Produzentin: Bettina Brokemper) Weitere Nominierte: "Die Blumen von gestern" (Produzenten: Danny Krausz, Kathrin Lemme) "Tschick" (Produzent: Marco Mehlitz) "Willkommen bei den Hartmanns" (Produzenten: Quirin Berg, Max Wiedemann, Simon Verhoeven, Michael Verhoeven)

Beste Regie Maren Ade für "Toni Erdmann"

Weitere Nominierte: Anne Zohra Berrached für "24 Wochen" Nicolette Krebitz für "Wild" Chris Kraus für "Die Blumen von gestern"

Beste weibliche Hauptrolle Sandra Hüller in "Toni Erdmann" Weitere Nominierte: Julia Jentsch in "24 Wochen" Lilith Stangenberg in "Wild"





Bestes Maskenbild Kathi Kullack für "Das kalte Herz" Weitere Nominierte: Waldemar Pokromski für "Marie Curie" Astrid Weber, Hannah Fischleder für "Paula"

Bestes Kostümbild Frauke Firl für "Paula" Weitere Nominierte: Gioia Raspé für "Die Blumen von Gestern" Christophe Pidre, Florence Scholtes für "Marie Curie"

Bestes Drehbuch Maren Ade für "Toni Erdmann"

Weitere Nominierte: Carl Gerber, Anne Zohra Berrached für "24 Wochen" Chris Kraus für "Die Blumen von gestern" Lars Montag, Helmut Krausser für "Einsamkeit und Sex und Mitleid"

Ehrenpreis des Deutschen Filmpreises Monika Schindler

Beste männliche Nebenrolle Georg Friedrich in "Wild" Weitere Nominierte: Martin Feifel in "Die Welt der Wunderlichs" Rainer Bock in "Einsamkeit und Sex und Mitleid"

Bester Dokumentarfilm "Cahier Africain" (Produzenten: Stefan Tolz, Peter Spoerri) Weitere Nominierungen: "Berlin Rebel High School" (Produzenten: Alexander Kleider, Daniela Michel) "No Land's Song" (Produzenten: Gunter Hanfgarn, Rouven Rech, Teresa Renn)

Bester Schnitt Heike Parplies für "Toni Erdmann" Weitere Nominierte: Andrew Bird für "Tschick" Bettina Böhler für "Wild"





Beste Kamera/Bildgestaltung Reinhold Vorschneider für "Wild" Weitere Nominierte: Sonja Rom für "Die Blumen von Gestern" Frank Lamm für "Paula" Rainer Klausmann für "Tschick"

Bester Kinderfilm "Auf Augenhöhe" (Produzenten: Martin Richter, Christian Becker) Weiter nominiert: "Timm Thaler oder das verkaufte Lächeln" (Produzenten: Oliver Berben, Martin Moszkowicz)

Beste Filmmusik Oli Biehler für "Das kalte Herz" Weitere Nominierte: Bruno Coulais für "Marie Curie" Johannes Repka für "Timm Thaler oder das verkaufte Lächeln"

Beste Tongestaltung Rainer Heesch, Christoph Schilling, Martin Steyer für "Wild" Weitere Nominierte: Lars Ginzel, Benjamin Hörbe, André Zacher für "Das kalte Herz" Stefan Busch, Michael Kranz, Peter Schmidt für "Timm Thaler oder das verkaufte Lächeln" Lars Ginzel, Kai Lüde, Kai Tebbel für "Tschick"

Bestes Szenenbild Tim Pannen für "Paula" Weitere Nominierte: Silke Buhr für "Die Blumen von Gestern" Christoph Kanter für "Nebel im August"

Beste weibliche Nebenrolle Fritzi Haberlandt in "Nebel im August" Weitere Nominierte: Christiane Paul in "Die Welt der Wunderlichs" Eva Löbau in "Einsamkeit und Sex und Mitleid" Sigrid Marquardt in "Die Blumen von Gestern"

Besucherstärkster Film "Willkommen bei den Hartmanns" von Simon Verhoeven

Beste männliche Hauptrolle Peter Simonischek in "Toni Erdmann" Weitere Nominierte: Lars Eidinger in "Die Blumen von Gestern" Bruno Ganz in "In Zeiten des abnehmenden Lichts"