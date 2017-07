Bild: dpa/Oliver Killig

Ab November vor dem Maxim Gorki Theater - Dresdner Busmahnmal zieht nach Berlin um

04.04.17 | 14:06 Uhr

In Dresden haben sie für erhitzte Auseinandersetzungen gesorgt: die drei "Aleppo-Busse" des deutsch-syrischen Künstlers Manaf Halbouni vor der Frauenkirche. Das Mahnmal gegen den Krieg in Syrien wurde nun abgebaut und kommt nach Berlin.



Zwei Monate nach seiner in Dresden heftig umstrittenen Errichtung ist ein aus ausrangierten Linienbussen bestehendes Friedensmahnmal vor der Frauenkirche planmäßig abgebaut worden. Die drei senkrecht stehenden Busse wurden am Dienstagvormittag von zwei Kränen in die Horizontale gebracht und auf drei Tieflader verladen. Anschließend wurde das Kunstwerk des Deutsch-Syrers Manaf Halbouni nach Berlin gebracht, wo es ab November im Rahmen des 3. Berliner Herbstsalons vor dem Maxim Gorki Theater zu sehen sein wird, wie die Leiterin des Kunsthauses Dresden, Christiane Mennicke-Schwarz, sagte.

dpa/Oliver Killig

dpa/Oliver Killig

dpa/Oliver Killig

dpa/Oliver Killig

imago/Robert Michael









Das Kunsthaus ist Eigentümer des Mahnmals gegen Krieg und Terror, das an drei im syrischen Aleppo zum Schutz vor Heckenschützen aufgestellte Busse erinnern soll. Bewohner einer Straße in der vom Bürgerkrieg zerstörten Stadt hatten sich dahinter in Sicherheit gebracht.



Als Vorlage diente ein Pressefoto

Das Mahnmal soll an drei im syrischen Aleppo zum Schutz vor Heckenschützen aufgestellte Busse erinnern. Es war im Vorfeld des Gedenkens an die Zerstörung Dresdens im Zweiten Weltkrieg am 13. Februar vor der Frauenkirche aufgestellt worden. Als Vorlage diente ein Pressefoto aus dem kriegszerstörten Aleppo, auf dem eine Straßensperre aus hochkant stehenden Bussen zum Schutz vor militärischen Angriffen und Heckenschützen zu sehen war.

Morddrohungen gegen Dresdner Oberbürgermeister

In Dresden stand das Bus-"Monument" seit dem 7. Februar auf dem Neumarkt. Anhänger der fremdenfeindlichen Pegida und der AfD sprachen mit Blick auf die Dresdner Bombenopfer von einer "Schande" und warfen der Stadt einen Missbrauch der Kunstfreiheit vor. Im Internet war Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) massiv angegriffen worden - bis hin zu Mordaufrufen. Schon bei der Einweihung war es zu Tumulten und Störungen durch Demonstranten aus dem Pegida-Umfeld gekommen. Auch juristische Schritte der "Monument"-Gegner konnten nicht verhindern, dass das Mahnmal wie geplant zwei Monate vor der Frauenkirche stehenblieb. Später habe sich die Lage aber wieder beruhigt, sagte Mennicke-Schwarz. "Wir haben sehr, sehr viel positives Feedback dafür bekommen." Nach Berlin soll das Bus-"Monument" auch in anderen Städten und Gegenden aufgestellt werden.

Bundeswehr regelt den Transport

Die Busse würden in Berlin nun zunächst eingelagert und dann im November wieder der Öffentlichkeit präsentiert, sagte Mennicke-Schwarz. Den Transport in die Bundeshauptstadt habe die Bundeswehr übernommen, die das Kunstprojekt über ihr Militärhistorisches Museum in Dresden begleitet.



Die weitere Verwendung des Mahnmals sei noch nicht geklärt. Es gebe aber "sehr, sehr viele Anfragen auch aus dem Ausland", so Mennicke-Schwarz. "Ich gehe davon aus, dass das "Monument" jetzt auf eine längere Reise gehen wird." Sendung: rbb Um 6, 04.04.2017, 18:00 Uhr