'New Faces Award' geht an Ella Rumpf und Noah Saavedra

Die Nachwuchsschauspieler Ella Rumpf und Noah Saavedra sind am Donnerstagabend mit dem "New Faces Award" ausgezeichnet worden. Dazu erhielten sie in Berlin die Trophäe in Form eines roten Panthers. Der "New Faces Award" wird jährlich von der Illustrierten "Bunte" vergeben - in den Bereichen Film und Mode.