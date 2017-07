Die Gabriels sind eigentlich nichts Besonderes. Sie sind vielmehr eine ganz normale US-amerikanische Kleinstadtfamilie mit ganz normalen Sorgen und Gesprächsthemen. Der New Yorker Regisseur Richard Nelson zeigt ihr Leben auf dem Festival für Internationale Neue Dramatik (FIND) an der Berliner Schaubühne in drei Stücken – zwei Jahre nachdem er mit "The Apple Family Plays" schon mit einen anderen Familienzyklus in Berlin zu Gast war. "The Gabriels: Election Year in the Life of One Family" heißt nun die neue Stücke-Trilogie

Die drei Teile hatten im vergangenen Jahr jeweils an dem Tag Premiere, an dem sie spielen – das letzte am US-Wahlabend, bevor das Ergebnis feststand. Alle drei sind selbsterklärende Momentaufnahmen: Während die Familie jeweils das Abendessen kocht, geht es am Küchentisch um Alltägliches: finanzielle Sorgen, Anekdoten, Bücher, am Rande auch den Wahlkampf - und immer wieder kommt die Sprache auf das vor einiger Zeit verstorbene Familienmitglied Thomas. Banal ist an all dem gar nichts – es ist tiefsinnig abgebildeter Alltag, phantastisch beiläufig gespielt.

Der zweite bisherige Höhepunkt neben dem Besuch der Gabriels ist das nur eine Stunde lange Solo "Acceso" aus Santiago de Chile. Darsteller Roberto Farías und Regisseur Pablo Larraín haben es in Anlehnung an ihren gemeinsamen Film "El Club" geschrieben, der unter Priestern spielt, die Kinder missbraucht haben und nun unter dem Deckmantel der Kirche in einer Wohngruppe in der Provinz wohnen. Farías spielt darin das Missbrauchsopfer Sandokan, das als längst Erwachsener die Priester mit ihren Verbrechen konfrontiert. In "Acceso" greift er diese Rolle auf. Als Ramschverkäufer mit schwer beladener Umhängetasche hetzt er schwitzend durch das Parkett des Globes. Vom Anpreisen seiner Produkte driftet er immer wieder in politische Kritik ab – und tief in seine Missbrauchsgeschichte. Die schreit, keift, lacht, weint, spuckt er in ihrer ganzen monströsen Ambivalenz aus sich heraus. Bei manchen besonders schmerzlichen Passagen kommt er einzelnen Zuschauer so nahe, dass er förmlich in sie hinein kriecht.

Eine ganz andere Gangart schlägt Anne-Cécile Vandalem aus Brüssel ein. Sie zeigt in "Tristesses" einen beängstigend-skurrilen Mikrokosmos: Acht Bewohner hat die Insel "Traurigkeit" – bis eine plötzlich tot am Fahnenmast hängt, eingehüllt in die dänische Nationalflagge. Zur Beerdigung kehrt ihre Tochter, aufstrebende Kraft einer rechten Partei, heim auf die fast verlassene Insel, deren Bewohner schon beim Anblick von nahenden Robben in xenophobe Panik ausbrechen. Vandalems Geschichte ist nur mäßig originell. Aber wie sie sie inszeniert, ist schon um einiges interessanter: Bühnenmusiker schleichen als aschgraue Zombies über die Bühne, Horror wird mit Mitsingklamauk gepaart - ein düsterer Stilmix. Auch im wörtlichen Sinne, denn die Bühne ist nur gespenstisch fahl beleuchtet.

Beileibe nicht alles im bisherigen Festival-Programm hat gezündet. Der Auftakt etwa war ein Reinfall auf der ganzen Linie: "Toter Hund in der chemischen Reinigung" der spanischen Regisseurin, Autorin und Performerin Angélica Liddell ist eine 160-minütige kalkulierte Zumutung. Ihre erste Zusammenarbeit mit einem deutschen Ensemble versteckt ihren Plot hinter ermüdender Dauer-Provokation. Der einzige starke Moment: Nach einer Stunde fängt Damir Abdic an, das Publikum zu beschimpfen, fordert die Leute zum Gehen auf (was im Laufe des Premierenabends ungewöhnlich viele Zuschauer auch tatsächlich tun). Die Darsteller bleiben minutenlang stumm und reglos stehen, gehen dann ab - und die Irritation bringt Leben in den Saal. Dann geht die Tortur weiter.

Auch dem in Brüssel arbeitenden Schweizer Christophe Meierhans gelingt kein Glanzlicht. Unter dem Titel "Verein zur Aufhebung des Notwendigen" lädt er zu einer Mitmach-Performance ein, bei der das Publikum nach festen Vorgaben ein Zwei-Gänge-Menü kochen soll. Die einzelnen Teilnehmer haben zuvor Nummern gezogen und die werden nun runtergezählt. Kochdienliche Anweisungen wie "Wählen Sie eine Zutat, die heute keine Rolle spielen soll, und tragen Sie heraus" stehen neben esoterischen Peinlichkeiten wie "Schließen Sie die Augen, probieren Sie den ersten Gang und sagen Sie, was Sie fühlen". Der Spaß am Konzept ist schnell verflogen – als Sozialexperiment ist es erkenntnisarm, als Kochshow schlicht langweilig.

Am Mittwochabend dagegen erreichte das Festival seinen nächsten Höhepunkt: Das Theaterkollektiv Dead Centre aus Dublin war nach seinen beiden umjubelten Gastspielen im vergangenen Jahr wieder bei FIND zu Gast. Sein neuestes Stück "Hamnet" wurde in Berlin sogar uraufgeführt. Es geht um ein Herzensthema des Schaubühnen-Intendanten Thomas Ostermeier: William Shakespeare. Dessen einziger Sohn starb mit nur elf Jahren. Hamnet hieß der Junge – ganz ähnlich also wie Shakespeares berühmtester Held, dem er später ein Stück widmete: Hamlet. Das Stück aus Dublin ist ein Beinahe-Solo für einen Elfjährigen. Ollie West als Hamnet steht in einer Art Zwischenreich: Sein oder Nichtsein, ganz nach "Hamlet". Die Bühne ist leer, nach hinten spiegelt sie sich: Eine Live-Videoprojektion ist zu sehen, von einer Kamera, die von der hinteren Bühnenwand nach vorn ins Publikum blickt. Klingt verwirrend, ist es auch - und enorm effektreich. Irgendwann taucht - nur in der Projektion - Vater William auf, es geht hin und her in der Frage, wer von den beiden ist oder nicht ist. Eine enorm anregende, trickreiche Theaterstunde mit einem sensationellen jungen Darsteller.



Auch das FIND-Restprogramm (noch bis Sonntag, 9. April) birgt noch Vielversprechendes: Der um keinen Skandal verlegene Italiener Romeo Castellucci zeigt "Democracy in America", "Iphigenia in Splott" von dem in England hochdekorierten Dramatiker Gary Owen kommt in einer Eine-Frau-Inszenierung aus Cardiff. Die iranische Arbeit "Sei, wer du nicht bist" befasst sich in einem wortlosen Abend mit der Situation von Transsexuellen im Iran. in "Tijuana" arbeitet der mexikanische Performer Gabrino Rodríguez seine Undercover-Recherche in einer Montagefabrik auf. Und bei "Pendiente de voto" muss das Publikum wieder selbst ran: Der Katalane Roger Bernat lässt sie mit Abstimmungsgeräten Entscheidungen in einem Parlament auf Zeit fällen.

"The Gabriels"-Schöpfer Richard Nelson hat übrigens aus New York offenbar einige Freunde mitgebracht, die sehen wollten, wie die Trilogie beim Berliner Publikum ankommt. Schaubühnen-Chef Thomas Ostermeier erzählte das vor einigen Tagen im rbb-Fernsehen, mit sichtlichem Stolz. Verständlich - denn auf die spannende Mischung, die das bisherige Programm des FIND 2017 geboten hat, hat er guten Grund stolz zu sein.