Filmpremiere "Little Uckermark" - Drive through nach Bergholz

01.04.17 | 08:40 Uhr

Nördlich von Buffalo, auf der amerikanischen Seite der Niagarafälle, gab es eine zweite Uckermark. Die Orte hießen Neu Bergholz oder Neu Wallmow. Bis heute bewahren einige der Frauen und Männer hier märkische Traditionen. Von Tina Handel

Eine Tasse Rosinen, eine halbe Zimtstange, Zucker und ein großer Kohlkopf – so schmeckt die Uckermark. "Hochzeitskohl" heißt das Gericht, das Martha Haseley und ihre Freundinnen kochen. "Das Rezept haben unsere Vorfahren nach Amerika gebracht", erklärt Martha Haseley. "Es kostet nicht viel, aber man muss eben wissen, wie es geht", sagt Diane Retzlaff. Die Freundinnen schneiden den Kohl und geben ihn in einen großen Topf mit Wasser. Dabei unterhalten sie sich in einer eigentümlichen Mischung aus Amerikanisch und Plattdeutsch. Halb neue Welt, halb Tradition. Genauso ist es mit ihrem "Hochtietskohl". Sie kochen das Rezept noch, aber ihre Kinder und Enkel hätten einfach keine "Tiet" mehr, also keine Zeit für solche aufwändigen Gerichte. "Alles, was nicht aus einer Dose oder eine Gefriertüte kommt, mögen sie nicht", sagt Diane Retzlaff mit einem Schulterzucken.

TV-Tipp 01.04.2017 | 18:32 | Die rbb Reporter - "Little Uckermark" Mitte des 19. Jahrhunderts verlassen 500 Familien ihre Heimat in der Uckermark und beginnen in den USA ein neues Leben. Wer ihre Nachfahren besucht, spürt die Uckermark bis heute: Dorfnamen, Traditionen und selbst das Plattdeutsch haben sich gehalten. Ein Film von Katja Döhne und Tina Handel - zum ersten Mal zu sehen am Samstag, 1. April 2017 um 18:32 Uhr im rbb-Fernsehen.

Deutsche Straßennamen zeugen von den Vorfahren

Eigentlich sieht das kleine Städtchen Bergholz ganz amerikanisch aus: Es gibt Drive-Through-Coffeeshops, mehrere Burgerläden und an jeder Ecke jemanden, der seinen Rasen mäht. Doch die vielen deutschen Straßennamen - Schultz Street oder Haseley Drive - zeigen die besondere Geschichte der Region: Mitte des 19. Jahrhunderts sind mehr als 500 Familien aus der Uckermark ausgewandert und haben sich hier, nördlich von Buffalo im US-Bundesstaat New York, angesiedelt. Sie haben die lange Überfahrt auf Segelschiffen auf sich genommen, weil sie sich hier Religionsfreiheit erhofften. Sie waren so genannte Altlutheraner, eine spezielle Gruppe der Protestanten, die im damaligen Preußen unterdrückt wurden. Altlutheraner durften keine eigenen Gottesdienste veranstalten, wurden immer wieder verhaftet oder mit Geldstrafen belegt.

Diane, Joanne und Martha fachsimpeln über ihren "Hochtietskohl"

John Schultz sammelt Zeitzeugeninterviews

In Uckermärker Orten wie Brüssow, Bergholz oder Wallmow verbreitete sich damals das Amerika-Fieber: Altlutherische Pfarrer warben mit den tollsten Geschichten aus Übersee für die Auswanderung. 1843 schließlich reiste die erste große Gruppe in die USA. Auch in den Folgejahren kamen noch Dutzende Familien. Nahe der Niagara-Fälle gründeten die Uckermärker Orte wie Neu Bergholz und Neu Wallmow – und versuchten, ihre kleine Uckermark in den USA zu bewahren. Wie war das damals? Und was macht es bis heute mit den Familien hier? Fünf Generationen später sitzt John Schultz an seinem Computer und schreibt wieder eine der vielen Geschichten auf, die es in Bergholz dazu gibt: Mit Zeitzeugeninterviews hat er erforscht, dass bis in die 50er Jahre hinein die Familien zu Hause Deutsch sprachen. Auch der Gottesdienst war auf Deutsch. Uckermärker heirateten Uckermärker. "Es war eine sehr enge Community", sagt John Schultz. "Und das ist bis heute so."

Hier wird Plattdeutsch gesprochen

Alte Bibeln und Kurioses im Uckermark Museum

Die Uckermärker hier haben sogar ihre eigene kleine Zeitung, die John Schultz herausbringt: "Der Brief" hat Hunderte Abonnenten: "Die Leute lesen das wirklich, sie werfen es nicht weg", sagt John. "Wenn ich eine Familiennamen falsch schreibe, kriege ich eine Menge Beschwerden!" Die Gemeinschaft zusammenhalten, die eigene Geschichte nicht vergessen: Darum geht es auch im Museum, das die Uckermärker hier gegründet haben. Sie sammeln alte Bibeln, die die Vorfahren brachten, getöpfertes Geschirr, Kleider, aber auch kuriose Gegenstände. Zum Beispiel eine alte Rattenfalle oder sehr unbequem aussehende Holzschuhe, die die ersten Siedler trugen. Das alles trägt zu ihrem Geschichtsbild bei: die Uckermärker als fleißige, religiöse , rechtschaffene Menschen, die sich hier aus dem Nichts ein neues Leben aufbauten. Eine Erfolgsgeschichte.

Im 19. Jahrhundert wanderten 500 märkische Familien in die USA aus

Ältere Generation bewahrt die Traditionen

Dass hier früher mehr als "Nichts" war, dass kann Boe Jacob erzählen. Er lebt im Reservat der Ureinwohner, der Tuscarora, das mitten in der deutschen Gegend liegt. "Meine Großmutter hat immer gesagt: 'Der weiße Mann hat unser Land gestohlen'", erzählt er in seinem kleinen Kiosk, wo er Zigaretten verkauft. "Sie haben die Indianer betrunken gemacht und haben sie dann etwas unterschreiben lassen. Dabei konnten die Tuscarora weder lesen noch schreiben!". 1.200 der Ureinwohner wohnen noch im kleinen Reservat, manche davon so wie Boe: in einem Trailer, ohne Wasseranschluss und Strom. Von den älteren Uckermark-Nachfahren wissen viele noch, dass die Tuscarora damals auf den deutschen Farmen halfen, man lebte enger zusammen. Doch dieses Wissen - wie auch viele andere Geschichten und auch die plattdeutsche Sprache - gehen langsam verloren. Ein Stück Brandenburg in den USA - das gibt es noch, in der älteren Generation. Vielleicht sind sie aber die letzten, die sich so sehen: als Uckermärker in Amerika.

Brief eines Auswanderers 1843 "Liebe Eltern, Brüder, Schwestern und Schwäger! (...) Wir haben euch nicht vergessen, sondern wollen auch noch berichten, wie manches sich auf unserer Reise zugetragen hat. (...) Was die Schifffahrt betrifft, so war unser Quartier räumlich genug. Erstens war es ein großer Dreimaster, ein gebautes amerikanisches Schiff, darin wir 118 Personen. (...) Was die Verpflegung bis Neu York anbetraf, so kriegten wir so viel Schiffszwieback geliefert, als wir es wollten. Fleisch und Butter konnten wir oft nicht alles verzehren. Das Trinkwasser, was wir hatten, war nicht zu loben, die Fässer waren nicht gereinigt. Was aber das Schwierigste war, das war die Seekrankheit. Die entstand aus dem Schwanken des Schiffes. Beim Ungetüm des Windes wird das Meer sehr unruhig. "Von unserem Schiffe sind drei Kinder gestorben, zwei geboren. Auf den anderen Schiffen, wo auch noch einige beigewesen sind, da sind 6 gestorben. (...) Von Neu York bis Buffalo sind wir die erste Hälfte auf Dampfschiffen, die andere Hälfte auf Eisenbahnen gefahren, haben 3 Tage auf die 150 Meilen zugebracht, sind angekommen in Buffalo Anfang September. (...) Die Amerikaner kriegten bald munter raus, dass wir bemittelte Leute waren. Uns wurde Land angeboten, nur 20 Meilen. Da haben wir einige dazu ausgesucht, das Land zu besehen, welches am zweckmäßigsten für uns war. (...) Wir haben mit Gottes Hilfe und seinem gnädigen Beistand einen Ort gefunden, wo wir uns niedergelassen haben. (...) 4 Meilen diesseits von Buffalo, nicht weit vom Kanalwasser, was von Buffalo nach Neu York geht. (...) Die Bäume, die sich auf dem Land befinden, sind meistens lauter Eichen und Buchen und auch viele Wallnussbäume. Mehrere Arten gutes Holz. (...) "Was die Lebensmittel hier im Preise anbetrifft, so ist es hier fast wie bei euch. Das sämtliche Fleisch ist billiger wie bei euch. (...) Mehl kostet hier 3einhalb Taler, die Tonne beträgt 200 Pfund. Es ist aber alles Weizenmehl. Wir haben von Hamburg aus kein Roggenbrot mehr gegessen und werden hier auch nicht mehr zu essen bekommen. "Liebe Eltern, weiter weiss ich euch nichts zu schreiben, als dass es hier auf beiden Seite auf Treue ankommt. (...) Wenn ihr Verlangen habt, bei uns zu sein, so dürft ihr nur schreiben, wenn es euch alleine zu unbeschwerlich ist. So soll es mir nicht zu weit sein, euch von Hause aus abzuholen. Meine Frau lässt euch Eltern auch vielmals grüßen. Großvater so er noch leben wird und Großmutter. Vaterbrüder und alle Schwagern und alle Nachbarn. Erinnern tun wir uns euch aller." Protokoll: Tina Handel