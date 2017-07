Bastard-Pop, so nennt die Band "Rainer Von Vielen" ihre Musik mit vielen Crossover-Elementen. Am Donnerstag hat die Gruppe ihr aktuelles Album "Überall Chaos" im Berliner Privatclub vorgestellt. Jakob Bauer war dabei.

Eher so nebenbei, ohne große Gesten und im Super-Casual-Style mit T-Shirt, Karo-Hemd und Jeans kommt die Band auf die Bühne. Die Musiker stimmen den ersten Song an - und dann springt er plötzlich los wie ein Tanzball auf Speed: Der namensgebende Frontmann der Band, Rainer Von Vielen.

Der Allgäuer ist das Herz der Gruppe. Er macht schon über 20 Jahre Musik, seit rund zehn Jahren auch mit Band. Im Mittelpunkt steht aber immer er, der Mann mit der Dreiviertelglatze und den stechenden Augen - auch an diesem Abend im Berliner Privatclub. Rainer Von Vielen singt mit tiefer schnarrender Stimme genauso wie im hohen Tenor, er rappt in atemberaubender Geschwindigkeit und überrascht dann mit Ober-und Untertongesang. Die Texte sind voll mit Wortspielen, linkspolitisch bis albern und seine Band spielt dazu viel Funk, Indie-Rock, Hard-Rock und alles, was ihr halt so einfällt.

Aber anfangs zündet das nicht so recht. Die Band wirkt sehr routiniert, vielleicht ist sie auch sehr konzentriert, aber alles in allem ist da wenig Spielfreude zu spüren. Die Musiker interagieren kaum untereinander oder mit dem Publikum. Das ist deswegen etwas seltsam, weil Rainer Von Vielen ja trotzdem herumhüpft, als wäre die Stimmung schon am Kochen. Die ersten fünf Reihen hat er damit auch im Griff, aber dahinter baut sich eine unsichtbare Mauer auf und der Geräuschpegel in der Menge ist hoch. Es ist wie bei einer Party, bei der man den Gastgeber nicht kennt und noch nicht so genau weiß, wo der Abend eigentlich hinführen soll.