Das Exil Ensemble ist deutschlandweit einzigartig: Seit einem halben Jahr sind junge Schauspieler aus Syrien, Palästina und Afghanistan am Maxim Gorki Theater in Berlin engagiert. Am Samstag haben sie ihre erste Theaterarbeit uraufgeführt. Von Ute Büsing

Was ist eigentlich dieses Deutschland, in das sie auf der Flucht geraten sind? Wer sind diese Deutschen? In dem zweistündigen Theaterstück "Winterreise" werden das Territorium, seine Charaktere und deren Eigenheiten so anrührend wie komisch erkundet.



Die Grundlage für das Stationen-Drama ist eine Deutschland-Tour, die sieben professionelle Exil-Ensemble-Schauspieler des Maxim Gorki Theaters im eiskalten Januar im Bus von Berlin über Dresden und München nach Hamburg führte. Jetzt lassen sie uns teilhaben am Ordnungswahn des Busfahrers, Typ hässlicher Deutscher, an den Pegida-Aufmärschen oder auch an der Konfrontation mit Tod und Massenvernichtung im Konzentrationslager Buchenwald.