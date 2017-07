Video: Stilbruch / rbb|24 | 28.04.2017

Gallery Weekend startet - Isabelle Huppert schaut in Berliner Kunstszene vorbei

27.04.17 | 15:42 Uhr

Berlin wird wieder zu einem Ausstellungsort für zeitgenössische Kunst. Ab Freitag öffnen dutzende Galerien in der Stadt ihre Türen zum Gallery Weekend. Neben bekannten Namen sind auch noch unbekannte Künstler zu entdecken - und ein französischer Filmstar.

Das Gallery Weekend in Berlin wartet in diesem Jahr mit einem französischen Filmstar auf. Die Schauspielerin Isabelle Huppert stellt zur Eröffnung am Freitagabend in der Michael Fuchs Galerie in Mitte die Arbeiten von fünf zeitgenössischen Künstlern vor.

Infos im Netz 28.-30.04.2017 - Gallery Weekend Welche Galerien sind beteiligt? Welche Künstler werden gezeigt? Einen Überblick bietet die Homepage des Gallery Weekends.

Marco Brambilla, Douglas Gordon, Roni Horn, Christian Jankowski, Oda Jaune haben sich in Foto- oder Videoarbeiten mit der Persönlichkeit der 64-Jährigen auseinandergesetzt. Sie könne sehr viele verschiedene Charaktere spielen, sagte der in New York lebende Videokünstler Brambilla dem rbb. In Brambillas Videoinstallation treten diese verschiedenen Charaktere in einen Dialog. Insgesamt beteiligen sich dieses Jahr 47 Galerien mit Ausstellungen von bekannten und neu entdeckten Künstlern an dem öffentlichen Kunstwochenende. Viele Galerien nutzen das Gallery Weekend etwa, um jüngere Künstler erstmals einem breiten Publikum vorzustellen.

Anders als bei anderen Kunstmessen, gibt es bei dem Gallery Weekend keinen zentralen Veranstaltungsort – selbst die Eröffnung findet am Freitagabend in allen beteiligten Galerien gleichzeitig statt. Am Samstag und Sonntag sind die Häuser jeweils von 11 bis 19 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.