Jonas Burgert auf dem Gallery Weekend - Verrückt, frei und intensiv muss es sein

28.04.17 | 13:46 Uhr

Es ist eine der Hauptattraktionen beim diesjährigen Gallery-Weekend in Berlin: Das Megabild von Jonas Burgert. 22 Meter lang und sechs Meter hoch. Sperrige Kunst ist das, aber leicht macht es sich der Berliner Künstler selten. Von Petra Dorrmann

Jonas Burgert hat bis zum Morgengrauen gemalt. Angespannt und fixiert belauert er jetzt sein Bild, wie ein Löwe auf der Jagd. Sein großer Traum muss fertig werden, und dafür muss er sich völlig versenken: "Es gibt so vieles, was man denkt, dann muss man eben rein in die Soße und da drin schwimmen. Dann darf man nicht im Denken haften bleiben, sonst wird es langweilig." Um malen zu können, muss er seine "Poren öffnen" und verletzlich sein, sagt Jonas Burgert. Rasend schnell überarbeitet er den Klavierspieler auf der Leinwand. Gerade hat diese Figur noch ein grünes Kleid getragen, jetzt sitzt sie plötzlich in einer Art Kokon da. "Ich wollte, dass der so eine komische Haut hat, so eine Schale, die aber was Körperliches hat", sagt Burgert. "Die erste Schicht habe ich vor Wochen ganz schnell da hingemalt."

"Völlig irre, was da abläuft"

Jonas Burgert sucht nach all den vielen "Ichs", den anderen Persönlichkeiten, die sich zeigen, wenn wir allein sind. Alptraumwelten entstehen so, mit rätselhaften Titeln: "Zeitlaich" heißt dieses Mega-Werk. Ein Sturmstrudel voller Chaos und Unsicherheit. Nichts ist hier abstrakt, cool oder Konzeptkunst.



Ihn beschäftigt, wie das Leben, die Krisen uns formen: "Irgendwann habe er gemerkt, dass 80 Prozent unserer Welt Psychologie ist. Völlig irre, was da abläuft, in jeder blöden Kneipe am Tresen kommt diese ganze Hierarchie durch, dieser ganze Wahnsinn, das ist ein Irrsinn."

Ausstellung blainsouthern.com - Jonas Burgert: Zeitlaich" 29.04.-29.07.2017



Blain|Southern Gallery

Potsdamer Straße 77-87

10785 Berlin-Mitte



Öffnungszeiten:

Di-Sa 11-18 Uhr

Aufgewachsen ist Burgert in einer Künstlerfamilie in Wilmersdorf. Immer schon wollte er malen. Aber davon leben konnte er lange nicht. "Jeden zweiten Tag habe ich überlegt, was ich sonst machen könnte", erzählt der Künstler. "Als ich kein Geld hatte und wirklich am untersten Rand der Gesellschaft war, viele Jahre, zehn Jahre, lange Jahre. Klar, da habe ich immer wieder dagesessen. Das war auch eine harte Prüfung für meine Kunst, für meinen inneren Willen."

Und plötzlich kam der Erfolg

Und dann kam der Erfolg sehr plötzlich und ziemlich heftig. Jonas Burgert lebt und arbeitet inzwischen auf einem Atelierhof in Weißensee. Es gibt eine Gemeinschaftsküche und Raum für Künstlerfreunde. Gemeinsam haben sie hier vor zwei Jahren auf dem Gallery-Weekend eine sensationelle Ausstellung organisiert. Mit eigenen Werken und denen von Freunden - berühmte und ganz unbekannte Künstler. Es kamen tausende Besucher. "Bis heute werde ich angesprochen von irgendwelchen Leuten, in New York, in London: Sag mal, eure Ausstellung, das war ja völlig verrückt", erzählt Burgert. "Ich glaube, der Trick war eigentlich, dass wir gesagt haben, es ist uns alles egal, wir wollen einfach mal verrückte Sachen aufeinander prallen lassen."

Info 28.-30.04.2017 - Gallery Weekend Berlin Hier finden Sie mehr Informationen zum Programm des Gallery Weekends.

"Ich hoffe ein bisschen, dass ich es behalten kann"

Verrückt, frei und intensiv muss es sein, wie alles, was Jonas Burgert macht. Bis zur letzten Sekunde hat er gemalt. Jetzt rollt sein Megabild in die Galerie: 22 Meter lang, sechs Meter hoch, eine halbe Tonne Kunst. Ob das einer kaufen werde – darüber brauche man gar ncht nachzudenken, sagt der Künstler: "Das ist Quatsch, bei so einem Ding. Also, vielleicht macht es ja auch irgendjemand, bisher habe ich die großen ja auch immer verkauft." Dieses Mal ist es aber ein ganzes Stück größer geraten als die Vorgänger: "Also, heimlich hoffe ich ein bisschen, dass ich es behalten kann. Das fände ich eigentlich ganz gut."