Am 1. Mai ist es tatsächlich so weit: Der Holzmarkt eröffnet – beinahe fünf Jahre, nachdem er den Zuschlag für das Gelände zwischen Jannowitzbrücke und Ostbahnhof bekommen hat. Doch so richtig fertig ist das Alternativprojekt am Spreeufer in Friedrichshain nicht - und soll es auch nie werden, sagt Ania Pilipenko, die das Projekt seit sieben Jahren begleitet.