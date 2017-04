Video: Stilbruch | 27.04.2017 | Steffen Prell

Hommage an den Pianisten Alfred Brendel - "Ich war kein Wunderkind"

30.04.17 | 12:49 Uhr

Alfred Brendel ist schon zu Lebzeiten eine Legende. Der heute 86-jährige Pianist ist nicht nur ein weltweit geschätzter Interpret von Beethoven, Schubert oder Mozart, sondern auch Zeichner, Sammler und Dichter. Das Konzerthaus Berlin widmet ihm jetzt eine große Hommage. Von Steffen Prell

Für einen Pianisten, der nicht mehr Klavier spielt, ist das Interesse an Alfred Brendel immer noch ziemlich groß beim Pressetermin. Kein Wunder, er ist einer der größten seines Fachs - seine Hausgötter waren ein Leben lang Beethoven, Schubert und Mozart.



Aber mit dem "nicht mehr spielen" ist das so eine Sache, denn 60 Jahre Konzertlaufbahn hinterlassen ihre Spuren - auch ohne Klaviatur unter den Fingern. "Das ist mir übrig geblieben. Die spielen selbsttätig weiter, vor allem die Rechte." Brendel hatte einen Hörsturz, seitdem höre er das Klavier nicht mehr so, wie er es sich vorstelle: "Daher spiele ich lieber gar nicht. Ich spiele weiter in meiner Vorstellung und arbeite da an den Stücken."

Infos im netz Konzerthaus Berlin - Hommage an Alfred Brendel Alle Informatioenn über die Veranstaltungsreihe im Konzerthaus, die noch bis zum 7. Mai läuft.

Alfred Brendel ist heute 86 Jahre alt. Er war nie nur Pianist, sondern war – und ist – Intellektueller und Musikphilosoph. In unzähligen Texten hat er seine Gedanken darüber festgehalten, wie er die großen Meister und ihre Werke sieht, etwa Mozart: "Mozart ist weder aus Porzellan, noch aus Marmor, noch aus Zucker. Der putzige Mozart, der parfümierte Mozart, der verzückte Mozart, der empfindsam verquollene Mozart seien vorsichtig gemieden." Brendels Laufbahn führte ihn zu den bedeutendsten Orchestern der Welt, wo er sich zu einem weltweit gefeierten Interpreten entwickelte. Das war anfangs nicht unbedingt zu erwarten, erzählt Brendel: "Meine Eltern waren weder musisch noch intellektuell. Daher war meine Entwicklung auch langsamer, zu Hause gab es keine Musik. Ich war kein Wunderkind, es kam auch noch der Krieg dazwischen." Als Viereinhalbjähriger habe er den Plattenspieler im Hotel bedient, das seine Eltern leiteten – und dabei Arien gesungen.

Große Pianisten förderten ihn

Langsam entwickelte sich sein Talent. Brendel brachte sich vieles selbst bei – eine Universität besuchte er nie. Aber große Pianisten seiner Zeit hätten ihn gefördert.



Das musikalische Herzstück des Österreichers war die Wiener Klassik. Mit Claudio Abbado arbeitete er oft zusammen, und von Simon Rattle schwärmt er in den höchsten Tönen. In Berlin hat er für das Programm der ihm gewidmeten Hommage Musiker eingeladen, die er gefördert hat, wie den Berliner Pianisten Martin Helmchen und den Briten Paul Lewis. Mit diesen Musikern habe er seine Gedanken und Ideale geteilt, auch seine Auffassung von Musik: "Die Musik kommt aus der Stille und führt in die Stille. Sie ist die Grundlage der Musik. Sie ist nicht nur in den Pausen, sie ist überall latent vorhanden. Musik, die die Stille ausschließt, ist keine große Musik."



Bei der Hommage spielen Musiker seiner Wahl, in der dazugehörenden Ausstellung werden Kunstwerke aus seinem Wohnzimmer gezeigt. Er sei froh, dass man sich an ihn erinnere, sagt Brendel.

"Ich habe mich von der Welt abgewendet"

Seit 45 Jahren lebt Brendel in London. Als der Brexit kam, wäre er am liebsten gegangen, sagt er. Er ist ein Skeptiker, der das Schöne liebt, ein Weltbürger, ein Kosmopolit in Zeiten des grassierenden Nationalismus.



Für Brendel ist das ein Albtraum, mit dem er sich auch nicht mehr auseinandersetzen will: "Ich finde es so schlimm, was passiert, dass ich etwas getan habe, was ich früher nie tat: Ich habe mich von der Welt abgewendet. Es ist nicht meine Welt. Es gibt ja auch die Musik, die einen aus einer solchen Welt herausführt."