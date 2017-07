Peter Müller Berlin Montag, 01.05.2017 | 22:46 Uhr

Es ist schon beeindruckend, wie der Senat es schafft, einen Musiker von Weltrang so gekonnt zu düpieren. Berlin hat so gut wie keine Jazzszene, und wo Herr Lederer "Leuchttürme" sieht, ist es in Wahrheit zappenduster. Was ist es also, was der Senat dem Projekt vorziehen möchte? Schülerbands in miefigen Proberäumen? Herr Müller, zeigen Sie bitte, dass Sie Regierender Bürgermeister von Berlin sind! Die Stadt hat in Sachen Kultur in der Welt durchaus einen Ruf zu verlieren und ist genau jetzt auf Ihr Machtwort angewiesen!