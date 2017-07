tiersofa Berlin Montag, 24.04.2017 | 03:58 Uhr

Ein Museum der Moderne in Berlin, das sollte der Anspruch sein. Aber was sehe ich als Vorschlag ... ?

Ich hatte vor kurzem die Gelegenheit, die umstrittene Elbphilharmonie in Hamburg visuell zu bewerten und zu verhören (Wigmann's "Arche"). Die Diskussionen um Konzeption, Bau und Kosten sind bekannt. Das was ich spürte, an diesem Freitag, den 13.1.2017 war Stolz und Zufriedenheit. Also, ein großer Wurf ward' für Hamburg gelungen. Trotz aller (finanziellen)Probleme.

Diesen Wurf würde ich mir auch für Berlins Philoareal wünschen. Was ist aber der Stand der Dinge ? Eine Lagerhalle (so meine Frau) ist vorgesehen, für eines der wichtigsten stadtarchetektonischen Arealen. Ein Entwurf würde protegiert, der einem Rinder-Offenstall der 60'er nicht das Wasser reichen kann. Ich möchte nicht beleidigend sein, bin auch kein Architekt ... .Welche Möglichkeiten gibt es, die verfahrene Situation zu entpannen ? Neuausschreibung !!!