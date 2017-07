Im Herbst übernimmt Oliver Reese, derzeit noch Intendant des Schauspiels Frankfurt, das Berliner Ensemble. Im Interview erzählt er, was er anders machen will als sein Vorgänger Claus Peymann - und was er von dessen Stichelei gegen ihn hält.

Wie haben Sie es geschafft, dass die große Aufregung ausgeblieben ist? An der Volksbühne gibt es ja auch einen Wechsel – der hat die Stadt in Aufregung gebracht, viel schmutzige Wäsche wurde gewaschen. Das ist in Ihrem Fall nicht passiert – sind Sie diplomatischer als andere?

Oliver Reese: Ach Gott, ich mache ja jetzt seit 30 Jahren Theater: in der Dramaturgie, und ich habe meine eigenen Stücke geschrieben, wenn auch nur mit der Schere. Ich bin kein echter Autor, aber ich habe eine große Liebe zu Stoffen und Materialien – und habe Stoffe gefunden, die ich aufs Theater bringen wollte: "Bartsch, Kindermörder" war das erste, es ist an 80 Theatern gespielt worden, "Berlin Alexanderplatz" haben wir damals mit Ben Becker am Gorki-Theater gemacht. Ja, ich bin Intendant, ich bin Regisseur von 30,40 Inszenierungen in den letzten Jahren. Das einzige, was ich eigentlich nicht gemacht habe, ist Verwaltung. Soviel dazu.

Nein, ich glaube, ich habe schon bewiesen, dass ich den Beruf, das Theater irgendwie kann. Das heißt nicht, dass es immer gut gehen muss. In Frankfurt ist es gut gegangen, am Deutschen Theater zusammen mit Bernd Wilms ist es nach anfänglichen Schwierigkeiten auch sehr gut gegangen – wir wurden Theater des Jahres, hatten ganz tolle Regisseure. Wenn ich das so sagen darf: Ich kann mein Handwerk. Ich liebe Schauspieler, habe mit großen Schauspielern zusammengearbeitet, von Ulrich Matthes bis Nina Hoss und Constanze Becker. Ich glaube, dass einfach eine gewisse Vorfreude darauf herrscht, dass ein neues Ensemble ans Berliner Ensemble kommt. Ich stehe für gegenwärtiges Schauspielertheater – und das ist bestimmt an so einem Haus – toi toi toi – nicht ganz falsch.

Wofür Sie stehen, hätte ich gern ein bisschen genauer von Ihnen beschrieben.

Recht haben Sie. In Frankfurt habe ich zu Beginn einen Satz gesagt, der für die Stadt der Schlüssel war: Im Mittelpunkt des Theaters steht der Schauspieler. Das Theater dort war ziemlich leergefegt – und die Leute sind nun vom ersten Tag an gekommen. Wir haben damals mit dem "Ödipus" von Michael Thalheimer eröffnet. Constanze Becker spielte Iokaste – und Marc Oliver Schulze wurde über Nacht ein Frankfurter Star als Ödipus. Das war sattes Schauspielertheater. Frankfurt hat die größte Bühne im deutschsprachigen Raum: 24 Meter Portalbreite, das Berliner Ensemble hat acht Meter. Diesen Raum mussten wir irgendwie greifen – und wir haben großformatige Stoffe gemacht. In der Kunst sind ja immer die Gegensätze interessant – und nach "riesig" kommt jetzt ein intimes, wenn auch im Zuschauerraum mit 700 Plätzen nicht kleines Theater. Ein Kammertheater, ein Sprechtheater, bei dem man eigentlich nur zwei, drei Schauspieler auf der Bühne braucht – und die Bühne ist voll, man schaut und hört hin. Das war in Frankfurt ganz anders. Insofern freue ich mich auf einen Wechsel im Ausdruck. Und ich finde, Theater darf ganz entschieden in politisch so aufgewühlten Zeiten wie diesen nicht mehr das Klassikermuseum sein, das es viele Jahre lang war.

Frankfurt geriert sich gern als elegante Dame, ist aber oft auch eine etwas aufgetakelte, schon in die Jahre gekommene Dame des horizontalen Gewerbes. Berlin dagegen ist eine sehr dreckige, laute Stadt. Da müssen Sie ein ganz anderes Konzept vorlegen. Was ist ihr Konzept?

Ich habe ja 15 Jahre Theater in Berlin gemacht – insofern weiß ich auch, dass Berlin sehr unterschiedlich ist. Jede Aufführung findet hier ihr eigenes Publikum. Kein Theater kann es sich bequem machen, denn Abonnement, das gibt es nicht. Es gibt einfach die Konkurrenz der fünf subventionierten Sprechtheater, plus die Opernhäuser und so weiter. Ein scharfes inhaltliches Konzept tut also gut, Im Zentrum meines Theaterbegriffs wird immer das Ensemble stehen. Ich mache ganz klar Ensemble-Theater. Die Pi mal Daumen 27, 28 Schauspieler, die fest in diesem Ensemble sein werden, spielen im Prinzip alle großen, wichtigen Rollen. Es wird kontinuierlich arbeitende Regisseure geben, sehr interessante, kräftige Handschriften – und es wird sehr viel Gegenwart geben.