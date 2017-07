Jaques Palminger ist mit "Studio Braun" und "Fraktus" bekannt geworden. In seinen Soloprojekten widmet sich Palminger der Musik - gepaart mit seinem irrwitzigen Humor. Am Sonntag war er mit "Goldberg für alle!" im Festsaal Kreuzberg. Von Hendrik Schröder

Aber bevor es los geht begrüßt erst mal eine Computerstimme die geschätzten 200 Zuschauer im bestuhlten Festsaal. "Nach dem Vorbild der jamaikanischen Dub-Musik werden die Variationen in Echtzeit verlangsamt und mit psychoakustischen Effekten belegt, um so ihre psychedelische Wirkung voll zu entfalten".

Dann kommt Palminger: Groß, dünn, ganz in schwarz und mit einem fiesen Schnauzbart im Gesicht wandelt er über die Bühne. Er kündigt an, dass er sich gemeinsam - still und langsam - mit dem Publikum in einige Extremsituationen begeben wird. "Extreme Langsamkeit, extreme Stille - das sind Situationen, die ganz viele Menschen hier in Berlin nur ganz schwer ertragen können".

Ganz so still und langsam wird es dann doch nicht, aber skurril. Während der Musiker Brunkhorst meist leise lächelnd vorsichtig und sanft auf Saxophon, Querflöte und Mundharmonika spielt, kommt Palminger in seinen - übrigens frei vorgetragenen - Geschichten dazu von einem aufs andere - und man fragt sich: Wo nimmt der das her? Zum Beispiel die Story, als ihm plötzlich bei der Maniküre einfiel, dass sein Leben kurz vor der Vollendung stehe, dass er eigentlich nur noch einen riesigen Porzellanhund brauche, um alles erreicht zu haben. Und er bestellt dann so einen im Internet. "Das Paket kommt auch, ist aber wesentlich kleiner als erwartet. Als ich es aufmache, fällt ein Beagle heraus".