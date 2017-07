Dass er es irgendwann einmal nach Hollywood schaffen und mit Regisseuren wie Martin Scorsese drehen würde, beschrieb Ballhaus in seiner Biografie als "so realistisch wie zum Mond zu fliegen". Aber es gelang: 1985 drehte Ballhaus mit Martin Scorsese "After Hours". Es folgten sechs weitere gemeinsame Filme wie "The Color of Money" (1886), "Gangs Of New York" (2002) oder "The Departed" (2006; im Bild).