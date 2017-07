"Kämpfen" ist der sechste und letzte Teil von Knausgårds autobiografischer Reihe. Der deutsche Titel des Romans kommt dem norwegischen Original der sechs Bücher am nächsten: "Min kamp" heißen die einzelnen Romane, jeweils durchnummeriert – in der deutschen Übersetzung entschied man sich wegen Adolf Hitlers gleichnamigem "Mein Kampf" verständlicherweise für andere Titel. Auf Deutsch hieß der erste Roman "Sterben", die folgenden vier "Lieben", "Spielen", "Träumen" und "Leben".

Der norwegische Starautor Karl Ove Knausgård stellt seinen Roman "Kämpfen" im Haus des Rundfunks, einem der Standorte des rbb, vor. Die Lesung in Berlin am 22. Mai ist zugleich die Deutschlandpremiere des Buches.

Die "Min kamp"-Bücher, in denen Knausgård ausschweifend aus seinem Leben berichtet, sind internationale Bestseller – und auch von der Literaturkritik hochgelobt. Radioeins-Literaturexperte Thomas Böhm erklärt den Erfolg der Reihe mit der "Schonungslosigkeit", mit der Knausgård erzähle, dass es einem den Atem verschlage. "Alle Banalitäten des Alltags, alle Peinlichkeiten, alle Zumutungen, die bösen Gedanken, die einem in den Kopf kommen, wenn man mit Freunden beim Essen sitzt, alle Lebens-Unlust, alles, woran man sich nicht anpassen kann und will – all das kommt zur Sprache in seinen Romanen", sagte Böhm am Mittwoch auf Radioeins. "Wenn man einmal angefangen hat, das zu lesen, kann man gar nicht aufhören – Stichwort Sucht." Böhm wird die Lesung moderieren.