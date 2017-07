Audio: Inforadio | 20.04.2017 | Anna Pataczek

Kultursenator Lederer will nicht - Schlechte Karten für Till Brönners "House of Jazz"

20.04.17 | 14:29 Uhr

Der Startrompeter Till Brönner und der frühere Kultursenator Tim Renner hatten sich überlegt, die "Alte Münze" in Berlin-Mitte zu einem "House of Jazz" umzuwidmen. Der Bund hat schon Gelder bewilligt dafür. Doch der jetzige Kultursenator Klaus Lederer will es anders.



Die frühere Münzprägeanstalt in Berlin-Mitte, die Alte Münze, soll keine zentrale Spielstätte für Jazz werden. Wie Berlins Kultursenator Klaus Lederer (Linke) am Donnerstag sagte, will er ein Finanzierungsangebot des Bundes für das "House of Jazz" so nicht annehmen.

Es stehen 12,5 Millionen Euro zur Verfügung

Der Haushaltsausschuss des Bundestags hat für das Projekt von Startrompeter Till Brönner bereits 12,5 Millionen Euro bewilligt. Lederer möchte das Geld stattdessen verwenden, um das Gebäude zu einem Kultur- und Kreativhaus umzubauen. Man brauche nicht nur Leuchttürme, sondern vor allem Arbeits- und Produktionsräume für Musiker der freien Szene, sagte Lederer zur Begründung. "Natürlich freuen wir uns, wenn der Bund uns bei der Entwicklung kultureller Areale unter die Arme greift", so Lederer. "Die Berliner Kulturpolitik ist eigenständig", sagte Lederer am Donnerstag im rbb. "Was überhaupt nicht funktioniert und wo wir auch extrem allergisch reagieren ist, wenn uns gesagt wird 'Hier habt ihr Geld, aber das gibt es nur für A. Und wenn ihr B machen wollt, dann müsst ihr sehen, wo ihr bleibt", so Lederer. Aber man lasse sich keine Vorschriften machen, wo und wie Areale entwickelt werden. "So kann auch der Bundestag nicht mit Berlin umspringen". Brönner hatte in Absprache mit dem früheren Kulturstaatssekretär Tim Renner (SPD) die Alte Münze in der Nähe der Roten Rathauses zu einer zentralen Spielstätte für den Jazz ausbauen wollen.

Derzeit wird das Gelände für Events genutzt

Der Berliner Immobiliendienstleister BIM, der das Areal bewirtschafte, arbeite mit den verschiedensten Beteiligten derzeit an einem Konzept, sagte Lederer. Allerdings seien für die Sanierung des Geländes öffentliche Gelder nötig. "Wie das mit den Vorstellungen des Bundes zusammengeht, darüber bin ich gern bereit zu sprechen", so der Senator. "Wir können jedoch nicht sanieren und die Kosten auf die künftigen Nutzer umlegen. Das wäre unbezahlbar." In dem denkmalgeschützten Gebäude am Molkenmarkt in der Nähe des Roten Rathauses wurden das Münzgeld der DDR und später auch D-Mark- und Euro-Münzen geprägt. Seit mehreren Jahren wird das rund 18.000 Quadratmeter große Haus unter anderem für Events zwischengenutzt.