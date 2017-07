Als Gianna Nannini in den 70ern mit der Musik anfing, war Janis Joplin ihr großes Vorbild. Jetzt, 40 Jahre später ist sie selbst im Musikolymp angekommen und blickt mit ihrem Best-Of-Album zurück auf ihre lange Karriere. Von Jakob Bauer

Als Gianna Nannini um kurz nach Acht die Bühne betritt, dreht der Admiralspalast rundweg durch. Die einen rennen vor die Bühne, werfen Luftballons auf das Parkett und tanzen begeistert. Die anderen sind noch auf ihren Plätzen, aber auch hier wird geklatscht, gefeiert und gejohlt was das Zeug hält. Nur sitzen, das tut keiner mehr und so wird auch bis zum Ende des Abends bleiben.

Denn Gianna Nannini ist die Wucht. Mit 62 Jahren noch die große Rockröhre sein, das könnte schnell peinlich werden. Aber die Italienerin singt verdammt großartig, sie hat noch immer diese fast unheimlich selbstverständliche Bühnenpräsenz und sie steckt mit dieser Show mal eben so eine ganze Reihe deutlich jüngerer Popsternchen in die Tasche. Gianna Nannini streckt ihre Zunge raus, ballt und reckt die Faust in den imaginären Sternenhimmel, gestikuliert wild mit den Händen, läuft über die Bühne.

Ja, sie läuft und läuft und läuft, pusht sich selbst und die Zuschauer mit fordernden Gesten, macht einen Stepptanz mit der Backgroundsängerin, grüßt königlich in die oberen Ränge, geht mit weit ausgestreckten Beinen in die Knie, fast in den Spagat. Sie ermutigt die ganze Band zum Hüpfen, springt bei ihrem Überhit "Bello E Impossibile" aus dem Stand auf das Keyboard und spielt mit ihren Knien ein Solo. Wow.