Modest Mussorgskys Oper "Der Jahrmarkt von Sorotschinzy" wird selten aufgeführt - weil das wilde Treiben schwer auf die Bühne zu bringen ist. Die Komische Oper in Berlin hat sich jetzt an das Stück herangewagt - mit zwiespältigem Ergebnis. Von Barbara Wiegand

Als Modest Mussorgsky mit nur 42 Jahren starb, hinterließ er seine Oper vom "Jahrmarkt von Sorotschinzy" nur in Fragmenten. Doch die von anderen vollendete volkstümliche Groteske um Aberglauben und Albtraum, um Seelenverkauf und Sinneslust spiegelt in ihrer expressiven Klangmalerei und dem sprunghaften Libretto wohl ganz gut den Seelenzustand des alkoholkranken Mussorgsky wider.

Sonst aber bleibt das Ganze eher flach – auch auf dem Höhepunkt der Oper: der Nacht auf dem kahlen Berge. Die bekannte sinfonische Dichtung, die Mussorgsky erweitert um einen Chor als dramatische Traumsequenz in seine Oper eingebaut hat, kommt mit wenig originellen Sinnbildern daher. Die Männer sind hier Schweine und Priester – und Adjutanten eines Teufels, der in seinem roten Rock, den er über der von einem Kreuz verzierten Brust trägt, die Welt um sich ad absurdum und die Menschen in den Tod führt.

Das hinkt in seiner Aufgesetztheit der irrwitzig vorwärtstreibenden Komposition hinterher. Das Orchester der Komischen Oper unter dem Dirigat von Henrik Nanasi steigert sich nach einem eher braven Beginn gut in die gewaltig grotesken Klangmalereien hinein – auch wenn es noch mehr Tempo und Lautstärke hätte sein dürfen.

Der Chor ist das Volk in dieser Oper – und erfüllt diese zentrale Rolle kraftvoll und klar. Nur manchmal ist das Ensemble zu schnell zu laut – was aber auch der einfallslosen Regie geschuldet ist, die den Chor immer wieder in Reih und Glied auftreten und sich wie eine Wand postieren lässt. So bleibt dieser Abend zwiespältig.

Musikalisch bringen Chor, Solisten und Orchester die eigenwillig zwischen leiser Volksweise und derben Trinklied, zwischen temporeich Tanz und grotesker Tondichtung schwankende Komposition gut zum Klingen. Die Inszenierung aber kriegt dieses Jahrmarkttreiben nicht wirklich zu fassen.