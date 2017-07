Audio: Inforadio | 06.04.17 | Magdalena Bienert | Bild: dpa/Maurizio Gambarini

"Gossip"-Sängerin Beth Ditto - Eingehüllt in diese starke Stimme

06.04.17 | 09:07 Uhr

Die Band Gossip ist seit 2016 Geschichte - da war es schon vier Jahre ziemlich still um sie gewesen. Die Frontfrau Beth Ditto aber macht allein weiter, im Sommer erscheint ihr erstes Soloalbum. Die Songs präsentierte die gutgelaunte Sängerin am Mittwochabend im Berliner Lido - erstmals vor Publikum. Von Magdalena Bienert

Natürlich platzt das Lido aus allen Nähten. Vor fünf Jahren erschien das letzte Gossip-Album, 2016 war Beth Ditto in Berlin zwar auf Promotour für ihre Modelinie. Am Mittwochabend nun spielt sie hier eines von drei exklusiven "Showcases" in Europa. Bevor London und Paris in den Genuss eines höchst unterhaltsamen Abends mit der 36-Jährigen kommen, gibt sie im Lido ihr Debüt mit neuer, vierköpfiger Band. "Das ist meine erste Show ohne Gossip, als Solokünstlerin", sagt Ditto auf der Bühne und wird dafür bejubelt. Sie nimmt es vorweg: Ihre Show sei halb Comedy-Programm, halb Burlesque, sagt sie. Schnell gewinnt man den Eindruck: Es ist definitiv mehr Comedy.

Mädchenhaft, süß - und zugleich enorm bissig

Das erste Soloalbum der ehemaligen Gossip-Sängerin wird "Fake Sugar" heißen und im Juni erscheinen. Außer der ersten Single, die am Freitag offiziell erscheint, ist nichts vom neuen Album durchgedrungen - und trotzdem funktionieren die Lieder im Lido sofort. Man fühlt sich eingehüllt in diese großartige, starke und so vertraute Stimme. Und absolut mitgenommen vom Retro-Sound, den Beth Ditto jetzt anschlägt. Ditto hat etwas unglaublich Mädchenhaftes und Süßes, ist aber gleichzeitig irre schlagfertig und bissig. Sie verfügt über eine enorm positive Ausstrahlung und scheint mit allem Übel, das ihr als dicker Teenager im White-Trash-Ghetto widerfahren ist, ihren Frieden gemacht zu haben. Und wenn auf der Setlist am Bühnenboden eines der neuen Lieder steht, ruft sie ihren Bandkollegen zu: "Hits only!" Dann ist alles Mädchenhafte wie weggeblasen und der zehn Jahre alte Hit "Standing in the way of control" fühlt sich an, wie ein lieber Verwandter, den man viel zu lange nicht gesehen hat.

Sie muss die Bühne sehr vermisst haben

Irgendwann zieht Beth Ditto ihre silbernen Plateau-Sneaker aus, fragt die Band immer mal wieder nach dem nächsten Lied und man merkt, dass sie die Bühne sehr vermisst haben muss. "I checked you, if it's already been done, undo it,", singt sie, es ist der Hit "Heavy Cross", der sie und ihre frühere Band 2009 weltberühmt gemacht hat. Unmöglich, diese Frau nicht zu mögen. Ihre neue Platte wird uns garantiert durch diesen Sommer begleiten. Beth Ditto, schön, dass Du zurück bist.