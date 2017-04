Falk Richter hat zum ersten Mal seit dem Gerichtsstreit um "Fear" wieder in Berlin inszeniert. Am Maxim Gorki Theater hat er mit "Verräter" ein Projekt uraufgeführt, das zwar kurzweilig ist, sich aber immer wieder hinter sich selbst versteckt. Von Fabian Wallmeier

Falk Richter nennt sein Stück ein Projekt. Ausgearbeitet hat er es zusammen mit seinen Darstellerinnen und Darstellern, deren Biographien hier ganz nach der Machart von Gorki-Hausregisseurin Yael Ronen Stoffgeber sind. Wie bei Ronen ist auch hier unklar, wo die Grenzen zwischen Wahrheit und Dichtung liegen. Richter spielt hier stärker denn je mit Meta-Ebenen. Was die Figuren sagen, wird immer wieder hinterfragt, die Rollen werden durchbrochen. Das gerade gehörte Gespräch? Hat so nie stattgefunden. Der lange Satz ohne Ende, der gerade gesprochen wurde? Wird noch gekürzt. Und diese Szene hier - sollte die nicht eigentlich gestrichen werden?

Die Bühne mutet apokalyptisch an: Ein pechschwarzer Kohlehaufen nimmt die gesamte Breite ein, ein Baumstumpf ragt daraus hervor, einige umgekippte Bänke liegen herum. Doch so düster, wie das Bühnenbild erscheint, wird das Stück erst nach und nach.

Wo sind wir hier? Und wie kommen wir hier wieder raus? Das sind Fragen, die in "Verräter" immer wieder auftauchen. Sie bilden die Klammer, der dem in verschiedenste Richtungen mäandernden Abend ein bisschen Struktur verleihen. Es geht um Verrat - primär im Persönlichen, aber auch im ganz großen Rahmen: Es geht um den Verrat an der Menschheit.

Die AfD kommt dieses Mal nur in Andeutungen vor, stattdessen taucht mehrmals der "Horror-Clown" Donald Trump auf - ein unvermeidliches, aber natürlich auch nicht gerade überraschendes Ziel in einem Stück mit dem Untertitel "Die letzten Tage". Das im Bühnenbild schon angelegte apokalyptische Szenario kommt gegen Ende etwas unvermittelt zum Vorschein: Deutsche Männer werden die Herrschaft erreichen, sie werden nach stramm nationalistischen Ideen leben und sich alle anderen unterwerfen.

Richter inszeniert in Berlin zum ersten Mal, seit er mit "Fear" an der Schaubühne Aufsehen erregte - nicht, weil es zu seinen stärksten Arbeiten zählt, dazu ist es unterm Strich zu simpel in seiner Kritik. Aufsehenerregend vielmehr, weil es vor Gericht landete: Die AfD klagte gegen die Produktion, die sich mit großer Wut an der Partei und einigen ihrer Protagonistinnen abarbeitete. Die Klage hatte gottlob keinen Erfolg - und Richter bekam die von ihm so sicher nicht gewollte große Aufmerksamkeit. Die verdient er jedoch, selbst für seine schwächeren Stücke, unbedingt.

Am Gorki inszeniert Richter zum zweiten Mal. Sein triumphaler Abend "Small Town Boy" schlug den Bogen von Coming-out-Erfahrungen zum mindestens homophoben Klima in Ländern wie Ungarn und Russland. Unvergesslich ist Thomas Wodiankas feurige Wutrede - und Mehmet Ateşçis anrührende, kühl heruntergedimmte Interpretation der titelgebenden Hymne von Bronski Beat.

Diese Kuh melkt Richter in "Verräter" gleich mehrfach. Ateşçi darf immer wieder herzerwärmend singen: eine auf die bekannte Art heruntergedimmte Fassung von "Enjoy the Silence", ein türkisches Lied über Istanbul, am Ende "I Wanna Dance with Somebody". Die Richtersche Überwältigungs-Maschinerie wirkt dann allerdings oft zu gut geölt. Aber wenn Ateşçi singt, kann wenigstens Daniel Lommatzsch nicht singen. Der tritt immer wieder als "La La Land"-Fan Jakob auf, der versessen darauf ist, problematische Themen als Musical zu inszenieren. Dieser Gag ist schnell ausgereizt und wird trotzdem gnadenlos immer wieder aufs Neue gebracht.

Richter ist an diesem Abend stark, wenn er das Thema Verrat persönlich greifbar macht: wenn er auf intime Erzählungen vertraut, hinter denen die größeren Zusammenhänge erst im Kopf des Zuschauers aufscheinen. Wenn zum Beispiel Orit Nahmias unter Tränen vom Ende einer Beziehung berichtet, vom Verrat an der gemeinsamen Zukunft durch das Nicht-mehr-lieben-Können. Oder wenn Mehmet Ateşçi vom Abend des Militärputsches erzählt, an dem er mit seinem deutschen Partner bei türkischen Freunden in Istanbul ist und sich als Verräter fühlt, weil er heimlich nach Ausreisehilfen für deutsche Staatsbürger googelt. Oder wenn Mareike Beykirch von ihrer Jugend in der sachsen-anhältischen Provinz erzählt, als Tochter einer Hartz-IV-Familie, für die sie sich schämt. "Zuhause ist da, wo ich mich wie ein Verräter fühle, weil ich so schnell wie möglich weg wollte."