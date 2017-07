Helmut Krüger Potsdam Montag, 10.04.2017 | 10:13 Uhr

So sehr ich für den Wiederaufbau des früheren Berliner Schlosses bin, in Form des Humboldt-Forums, weil der Ort genau so ein Gebäude braucht, so sehr bin ich dagegen, in einer Demokratie Menschen auf den Sockel zu stellen, dass wir eine Genickstarre bekämen, schauten wir da hoch.

Das frühere Berliner Schloss ist zwar auch ein Herrschaftssymbol, doch vermittelt und dies hinter seiner Schönheit zurücktretend. Der auf den Sockel gestellte Wilhelm ist dagegen Überhebung eines Menschen pur.



So grotesk der aufgeblasene Lenin vom Friedrichshain war und das in einer Gesellschaft der behauptet Gleichen, umso grotesker halte ich es, Wilhelm wieder auf den Sockel zu stellen. Auch wenn er da stand. Personen der Zeitgeschichte - meinetwegen auch Wilhelm - können sehr wohl auf einem Viertelsockel Platz finden, dass ihm die Kehrmaschinen nicht über die Füße fahren. Ansonsten sollte ein 1 : 1 - Maßstab für Demokraten die Regel sein, auch bei Ehrung spezifischer Persönlichkeiten.