Die Abrafaxe haben mittlerweile über das wiedervereinigte Deutschland hinaus Kultstatus erreicht. In 37 Ländern gibt es treue Abonnenten der Mosaik-Comics mit den Abenteuern von Abrax, Brabax und Califax. Am Mittwoch erschien die 500. Jubiläumsausgabe, in der die drei auf Luther treffen.