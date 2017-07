Zur fünften Ausgabe des Festivals LIT:potsdam werden Anfang Juli wieder mehrere Tausend Literaturfans in der brandenburgischen Landeshauptstadt erwartet. "Das Motto 'Starke Worte - Schöne Orte' bringt das Festival auf den Punkt", sagte Kulturministerin Martina Münch (SPD) am Donnerstag bei der Vorstellung des Programms. "Uns erwarten literarische Höhepunkte in Villen und Parks, aber auch im Planetarium und im Fußballstadion von Babelsberg 03." Stargast des Festivals vom 5. bis 9. Juli ist die US-amerikanische Krimiautorin Donna Leon ("Commissario Brunetti"). Sie liest am 8. Juli im Nikolaisaal aus ihrem aktuellen Buch "Stille Wasser", Commissario Brunettis 26. Fall. Leon wird begleitet von der Schauspielerin Annett Renneberg, die in den deutschen TV-Verfilmungen der Romane die Signorina Elettra Zorzi spielt.

Ebenfalls am 8. Juli sollen der Regisseur Volker Schlöndorff und der Schauspieler Hanns Zischler zum Festival kommen. Sie reden über Zischlers neues Buch "Kafka geht ins Kino". Am 9. Juli sind der preisgekrönte Autor Navid Kermani und Christian Brückner, Sprecher aller seiner Hörbücher, zu Gast, hieß es. Sie lesen aus Kermanis Romanen "Große Liebe" und "Sozusagen Paris".



Als "Writer in Residence" wird der Schriftsteller Hanns-Josef Ortheil erwartet, teilten die Initiatoren am Donnerstag in Potsdam mit. Er trete in mehreren Veranstaltungen auf und spreche unter anderem über seine Passionen und gebe Einblicke in seine Schreibwerkstatt. Bereits am Wochenende vor dem Festivalstart wird es eine Auftakt-Veranstaltung zur Reformation geben.



Zum zweiten Mal lädt die LIT:potsdam zudem am ersten Juli-Wochenende zur Landpartie nach Reckahn (Potsdam-Mittelmark) ein. Im Luther-Jahr geht es dort um "Reformation und Leselust". Der CDU-Politiker Heiner Geissler liest aus seinem Buch "Was müsste Luther heute sagen?", anschließend hinterfagen die Dramaturgen John von Düfel und der Luther-Biograf Willi Winkler den Mythos des Reformators.