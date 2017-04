Bester Spielfilm

Der große Abräumer: Die Goldene Lola für den Besten Spielfilm geht an"Toni Erdmann". Damit erhielt der Favorit des Deutschen Filmpreises sechs Lolas insgesamt und gewann in allen Kategorien, in denen er nominiert war.



Das Abtreibungsdrama "24 Wochen" erhielt die Silberne Lola für den besten Spielfilm. Die Bronzene Lola ging an "Wild".