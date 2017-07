Helmut Krüger Potsdam Freitag, 28.04.2017 | 21:41 Uhr

Im Grunde genommen war das Lied "Ein feste Burg ..." schon seinerzeit mehr propagandistisch, als dass es von Inspiration geprägt gewesen wäre. Das Christentum war durchweg nicht bedroht, anders als bspw. zur ersten Jahrtausendwende saß es fest im Sattel. Von daher ist es nicht erstaunlich, dass sowohl die Bekennende Kirche als auch die Deutschen Christen es mit völlig unterschiedlicher Zielsetzung in Anspruch nahmen. Auch Erdogan könnte es, islamisch gewendet, im Sinne der Abwehr gegen Gülen in Anspruch nehmen.



Insofern gehört es selbstverständlich zur umfassenden Luther-Einschätzung mit dazu, diese Schillernheit Martin Luthers herauszuarbeiten: Zweifellose Inspirationsquelle bis in die heutige Zeit und gleichfalls Einschwörer in eine (Staats-)Religion. Als Sockelheiliger taugt er genausowenig wie Marx, Engels und Lenin bei sich so verstehenden Sozialisten.



Weisheit ist dann keine Weisheit mehr, soweit sich Menschen expliziert darauf berufen.