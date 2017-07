Gerade auch kleine Museen würben erfolgreich Projektmittel ein, um Sonderausstellungen zu realisieren und neue Zielgruppen zu gewinnen. So stieg die Besucherzahl des kleinen Brücke Museums in Zehlendorf vor allem durch die sehr gut besuchte Sonderausstellung zu Emil Nolde etwa um 55 Prozent. Auch das Bröhan-Museum, das Bauhaus-Archiv, das Kolbe Museum und das Werkbundarchiv – Museum der Dinge legten deutlich zu. "Ich freue mich sehr über diese Entwicklung und will sie mit meiner Kulturpolitik auch weiter befördern", sagte dazu Kultursenator Klaus Lederer.

Wie bereits in den Vorjahren zogen auch die Berliner Gedenkstätten und Dokumentationszentren viele Besucher an. Die Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus und der DDR-Vergangenheit interessiert besonders auch junge Menschen aus dem In- und Ausland: Insgesamt knapp 3,1 Millionen Besucherinnen und Besucher (130.575 mehr als im Vorjahr) zählte die Senatsverwaltung. Am meisten gefragt war die Holocaust-Gedenkstätte Topographie des Terrors mit 1,3 Millionen Besuchern, wie Kultursenator Klaus Lederer (Linke) am Mittwoch mitteilte.

Angesichts erstarkender populistischer Tendenzen in Europa stimme ihn das große Interesse insbesondere jüngerer Besucher optimistisch, sagte Lederer. Er fühle sich bestätigt, "kulturpolitisch ein besonderes Augenmerk auf die kritische Auseinandersetzung mit der deutschen Geschichte zu legen."

Sendung: Abendschau / 05.04.2017 / 19:30 Uhr