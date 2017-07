Der Mitbegründer der DDR-Rockband Stern-Combo Meißen, Norbert Jäger, ist im Alter von 71 Jahren gestorben. Wie Bandmanager Detlef Seidel am Montag sagte, starb der Perkussionist und Keyboarder am Freitag in Meißen. Er sei schon jahrelang krank gewesen.

Jäger gehörte 1964 zu den Gründungsmitgliedern der Stern-Combo. Die Band hatte sich Mitte der 1970er Jahre musikalisch neu orientiert und stand seither für Art Rock "made in GDR". Musikalische Vorbilder dafür waren Formationen wie Pink Floyd, Genesis oder Yes.

Angeregt von der Gruppe Emerson Lake Palmer bot die Stern-Combo Klassik-

Adaptionen und damit eine neue Klangfarbe in der ostdeutschen Szene. Titel wie "Der Kampf um den Südpol" und "Der weite Weg" avancierten wurden auch textlich zum Gütezeichen. 1978 kam mit dem Album "Weißes Gold" das erste rocksinfonische Werk in der DDR heraus. Damals entstand der Beiname "Pink Floyd des Ostens".

Ab 1982 zerfiel die Band und nannte sich fortan nur noch Stern Meißen. 1989 schien die Zeit endgültig abgelaufen. Die Bandmitglieder verabschiedeten sich in diverse Musikprojekte. Ein Comeback fand zu Ostern 1996 in Riesa statt - in jener Lokalität, in der die Band in ihren Anfängen oft spielte: dem Kulturhaus Stern.