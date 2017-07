Bild: dpa/Rainer Jensen

Preisverleihung am Palais am Funkturm - Urgestein Udo räumt beim neuen "Echo" ab

07.04.17 | 01:15 Uhr

Der Trophäen-Marathon ist vorbei, die "Echos" sind verteilt, es wurde gedankt, gestrahlt und natürlich auch ordentlich abgerockt. Also eigentlich wie immer. Die diesjährige "Echo"-Ausgabe ist mit neuem Konzept angetreten, hat am Ende aber wenig überrascht. Von Ula Brunner

Dieser "Echo" hat seine Gäste warten lassen. Fast eine Stunde Verspätung mussten sie in Kauf nehmen, bis die Moderatoren Sasha und Xavier Naidoo mit hüftsteifem Gewitzel aber lockerer Swing-Einlage die große Abendgala eröffneten. Dabei sollte eigentlich alles ganz flott und neu sein: Nachdem die angestaubte Veranstaltung selbst von manchen Preisträgern mit spöttischen Seitenhieben bedacht wurde, hatten die "Echo"-Macher in dieser Runde auf ein aufgefrischtes Konzept gesetzt: weniger Preise, neue Vergaberegeln, neuer Sender.



"Ich nehme alles!"

Ein erstes echtes Novum an diesem Abend war dann, dass die Veranstalter - warum auch immer - einige Preisträger schon vor der Gala per Twitter bekannt gaben. Und so war es für einige keine Überraschung, dass die allererste Trophäe (Pop National) an den Altrocker Udo Lindenberg ging: Er habe vor einem Vierteljahrhundert bereits den "Echo" für das Lebenswerk gewonnen, witzelte der Siebzigjährige, "die haben wohl gedacht, der macht es nicht mehr lange." Tja, nun hat er nochmals richtig abgeräumt: Nummer zwei erhielt Lindenberg in der Kategorie "Album des Jahres" ("Stärker als die Zeit"), einen dritten Echo konnten die Produzenten des Albums entgegennehmen. Dabei ließ der Hamburger Rockveteran die jüngere Konkurrenz weit hinter sich und setzte sich auch gegen Mark Forster ("Tape") und Max Giesinger ("Der Junge, der rennt") durch. "Ich nehme alles, sammel, sammel, sammel!" sagte Udo Lindenberg dem rbb.

Familientreffen der deutschen Musikindustrie

Ein gezähmter Alt-Punker

Und schon kam die zweite große Überraschung des Abends, ebenfalls nicht musikalischer Natur. Und zwar von Tote-Hosen-Frontmann Campino, der den Echo für soziales Engagement an Viva con Agua überreichte, einen gemeinnützigen Verein, der sich seit Jahren weltweit für sauberes Trinkwasser einsetzt.



Und wer hätte gedacht, dass sich der Sonnenschein-Anarcho ausgerechnet für den konservativsten deutschen Musikpreis stark macht: "Lieber uncool sein, als ein cooles Arschloch, das sich nicht konstruktiv einbringen kann" erklärte der gezähmte Alt-Punker. Und spielte damit auf den Satiriker Jan Böhmermann an, der gelästert hatte, man ehre zu oft "seelenlose Kommerzkacke" beim "Echo". "Vielleicht bin ich konservativ, aber im Gegensatz zu diesem Böhmermannschen Zeitgeistgeplapper finde ich: Musik und soziales Engagement können durchaus zusammen gehen".

Jan Böhmermann vs. Echo-Pop

Schlag auf Schlag

Wie immer ging es Schlag auf Schlag bei der Preisgala: Den "Echo" als "Künstlerin National" gewann Ina Müller ("Ich bin die") gegen Jamie-Lee ("Berlin"), Lina ("Official"), Oonagh ("Märchen enden gut") und Kerstin Ott ("Herzbewohner"). Über den Schlager-Echo freute sich wiederum Andrea Berg, mit der Xavier Naidoo auch gleich noch ein kleines Ständchen sang: "Ich fühle mich erstmals Zuhause", sagte die Sängerin, die immerhin an diesem Abend ihren 9. Echo erhielt. In der Volksmusik machte Andreas Gabalier das Rennen, die Band AnnenMayKantereit holte mit "Alles nix Konkretes" die Kategorie "Pop national", in "Rock national" gewannen die Broilers.



Im üppigen Rahmenprogramm schaffte es der "Echo", Alt-Stars des Deutschrock wie Niedecken und Lindenberg und die Neu-Stars des Deutschpop wie Tim Bendzko, Max Giesinger und Wincent Weiss auf der Bühne zu vereinen. Richtig heiß wurde es auch, als Beth Ditto, die Gossip-Frontfrau mit langen Krallen, Glitzerschminke und tiefem Dekolleté mit dem Song "Fire" aus ihrem ersten Soloalbum eine feurige Show ablieferte.



Die Kirsche auf dem Ganzen

Doch alles in allem verlief die Gala vorhersehbar. Am Ende waren neben Lindenberg die Hamburger Band Beginner um den Rapper Jan Delay die großen deutschen Gewinner des Abends. Die Beginner, deren Album "Advanced Chemistry" im vergangenen Jahr in Deutschland auf Platz Eins der Charts stand, klatschen sich alle begeistert ab, als sie den "Echo" in der Kategorie Hip-Hop/Urban national erhielten. Bald darauf holten die Hamburger auch den "Kritikerpreis national" – "Das ist so die Kirsche auf dem Ganzen," sagte Jan Delay auf dem Facebook-Kanal des Echo.



In den internationalen Kategorien war der als Rag'N'Bone Man bekannte Blues-Sänger Rory Graham der erfolgreichste Künstler des Abends. Der massige Brite mit der mächtigen Stimme gewann mit seinem Hit "Human" die Kategorien "Newcomer International" und "Künstler international" – "Das ist jetzt schon gierig" kommentierte er sichtlich gerührt die beiden Preise. Dass Marius Müller-Westernhagen einen "Echo" für sein Lebenswerk erhält, stand bereits vorab fest. Mit Songs wie "Sexy" oder "Freiheit" habe der 68-Jährige die deutschsprachige Rockmusik "maßgeblich und nachhaltig geprägt, so die Begründung der Jury.

Weniger Preise, mehr Juroren

Der von der Deutschen-Phono-Akademie verliehene Musikpreis gilt als die wichtigste Auszeichnung der deutschen Musikbranche. Doch nach viel Kritik an der Langatmigkeit der Shows in den vergangenen Jahren wurde die Zahl der Kategorien von 31 auf 22 reduziert. Weniger Preise, dafür mehr Qualitätsjury: Auch an der bislang recht undurchsichtigen Auswertungsbasis wurde nachgebessert, damit der "Echo" authentischer wird. Nachdem bislang in den meisten Kategorien die Preise nach Verkaufszahlen vergeben wurden, kamen nun verstärkt Fachjurys zum Einsatz.



Auch deswegen ist möglicherweise das Produzentenduo Stereoact leer ausgegangen, obwohl es mit drei Nominierungen zu den Top-Favoriten gehörte. Sein Hit "Die immer lacht" war das meistverkaufte Lied im vergangenen Jahr – noch im letzten Jahr wäre ihm damit ein "Echo" sicher gewesen. Doch nach den neuen Vergabekategorien setzte sich beim Hit des Jahres nun "One Dance" von Rapper Drake feat. Wizid Kyla durch.



Für die diesjährige Ausgabe am Donnerstag hatten die Veranstalter ein Programm versprochen, das "die enorme stilistische Bandbreite der aktuellen Popmusik" widerspiegelt. Ob sich das erfüllt, muss jeder selbst überprüfen – und sich dabei bis Freitagabend in Geduld üben. Die Gala wurde aufgezeichnet, sie wird Freitagabend um 20.15 Uhr beim Sender Vox ausgestrahlt.

