Die künftige Chefin des Potsdamer Hans-Otto-Theaters hat erste Einblicke in ihre Intendanz gegeben. Haltung, Offenheit und Toleranz hat sich Bettina Jahnke auf die Fahnen geschrieben. Von der mächtigen Konkurrenz aus Berlin will sie sich nicht ablenken lassen.

Details zu ihren Plänen könne sie noch nicht nennen, sagte sie dem rbb. "Es wird in jedem Fall einen breit gefächerten Spielplan geben: von der Antike bis in die Gegenwart, von modernen Gegenwartsstoffen bis zum Musical." Wichtig sei ihr dabei, dass das Theater "die Heterogenität der Stadtgesellschaft" widerspiegele. Sie wolle zudem neue Formate ausprobieren, das Marketing erneuern und Spielorte in der Stadt suchen.

Die designierte neue Intendantin des Potsdamer Hans-Otto-Theaters (HOT), Bettina Jahnke, will ein Konzept mit "Haltung, Offenheit und Toleranz" vertreten. Diesen Werten - abgekürzt ebenfalls HOT - wolle sie sich verschreiben, sagte Jahnke am Mittwoch in Potsdam. Zuvor hatte der Hauptausschuss der Stadtverordnetenversammlung die Personalie bestätigt. Die 53-Jährige übernimmt die künstlerische Leitung von Tobias Wellemeyer, der das Theater im Juli 2018 nach neun Jahren verlässt.

Bettina Jahnke hatte bereits im Jahr 2003 als Regisseurin am Hans Otto Theater gearbeitet, damals noch an seinem vorübergehenden Standort am Alten Markt, einem auch "Blechbüchse" genannten Provisoriumsbau. An diesen erinnert sie sich mit Schrecken. "Es war laut, es war zugig, es dreckig", sagte sie dem rbb. Man habe zwar das Beste daraus gemacht, "aber für eine Stadt wie Potsdam war das schon unwürdig". Es sei Zeit geworden, "dem Drama ein Ende zu machen". Das 2006 eröffnete Neue Theater am Tiefen See lobte sie als "wunderschönes tolles Haus", das man aber "am falschen Ort" gebaut habe. "Das Theater hätte ich mir da gewünscht, wo vorher die 'Blechbüchse' stand. Dahin hätte ein Theater gehört: mitten in die Stadt."

Vor und nach ihrer Potsdamer Zeit hatte Jahnke sich auch am Staatstheater Cottbus einen Namen gemacht. Von 1994 bis 1998 arbeitete sie dort als Regieassistentin und Regisseurin, von 2005 bis 2008 war sie Oberspielleiterin, ehe sie am Rheinischen Landestheater in Neuss den Sprung zur Intendantin schaffte.