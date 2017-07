Video: Brandenburg aktuell | 27.04.2017 | Julia Baumgärtel

Sonderausstellung in Babelsberg - Wie Fürst Pückler im Schlosspark riesige Bäume pflanzte

27.04.17 | 12:50 Uhr

Mickrig fand er den von Lenné gestalteten Garten von Schloss Babelsberg - und übernahm: Fürst Pückler verpflanzte große Bäume und prägte den Park nach englischem Vorbild. Eine Ausstellung zeigt seine Gartenkünste im wieder geöffneten Schloss. Von Magdalena Bienert

Der Sommersitz von Wilhelm und seiner Frau Augusta in Potsdam-Babelsberg ist ein Schloss wie aus dem Märchenbuch: eine frisch sanierte Außenfassade mit Türmen und Zinnen, großzügigen vier Meter hohen Fenstern und fünf wunderschönen Terrassen drum herum. Der Blick fällt auf Havel und Glienicker Brücke. Ab 1842 übernahm Hermann Fürst von Pückler-Muskau hier die gärtnerische Leitung. Zehn Jahre lang hatte der preußische Gartendirektor Peter-Josef Lenné die Parkanlagen gestaltet. Dann stellte sich Pückler sehr selbstbewusst beim damaligen Prinzen Wilhelm vor. Mickrig sei das alles, so Pückler, die Bäume so hässlich beschnitten. Sollte er den Park gestalten, werde er nach einer neuen Methode Bäume pflanzen.

Service Die Sonderausstellung über den Grünen Fürst Pückler ist ab Samstag, den 29.04.2017 täglich, außer montags von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

Große Bäume mit "Wahnsinnsgerät" in den Park gebracht

Damit habe er die Großbaumverpflanzung gemeint, sagt Katrin Schröder, Kuratorin der Sonderausstellung über Pückler, die von Samstag an zu sehen ist. Gleich am Haupteingang des Schlosses steht in leuchtendem Blau eine große zweirädrige Baummaschine. Die Idee, damit große Bäume in den noch spärlichen Park zu bringen, hatte Pückler aus England mitgebracht. Er habe das gemacht, um möglichst schnell ein schönes Parkbild zu erhalten, erklärt Schröder, "denn wenn man kleine Bäume pflanzt, braucht man Geduld und Visionen." So lange wollte Pückler nicht warten. Mit viel Manpower und Pferden sei es mit diesem "Wahnsinnsgerät" durch die Dörfer gegangen. Dabei seien auch einige Fensterscheiben zu Bruch gegangen, für die Pückler dann zahlen musste.

Prächtige Teppichbeete vor Augustas Fenster

Fürst Pückler war eine schillernde Persönlichkeit, sich seines hohen adligen Ranges durchaus bewusst. Er habe zwei Seiten gehabt, erklärt Schröder, auf der einen Seite extrovertiert, auf der anderen zurückhaltend, liberal und auch traditionalistisch." Pückler habe gut beobachten können und sei leicht zu kränken gewesen - etwa wenn er nicht den gewohnten Platz neben Augusta am Tische bekam. Gartenkünstlerisch zeigte der grüne Fürst jedoch immer Fingerspitzengefühl und seine Idee die Schlosszimmer nach außen hin fortzusetzen, lässt sich heute wieder gut erkennen. Die Terrassen sind edel: Mosaike aus Marmor und grünem Serpentin, Keramikstreifen und Kacheln von Villeroy und Boch verzieren den so genannten Pleasureground.

Augustas Blick aus ihrem Erkerfenster fiel auf prächtige Teppichbeete, also Pflanzungen in Ornamentenform, eingefasst von edlen Gold-Tauen. Ergänzt - auch heute wieder - von einer vergoldeten, übergroßen Blumenfontäne, ähnlich einer Etagère. Solche dreidimensionalen Formen von Beeten seien ein Steckenpferd von Pückler gewesen, sagt Kuratorin Schröder. Die Idee sei gewesen, ein dekoratives Rankgerüst mit einen Beet zu verknüpfen.

Unterirdische Wässerung mithilfe der Dampfmaschine

Ein weiteres Steckenpferd war das Spiel mit Wasser. Durch die Dampfmaschine konnte nicht nur der Park unterirdisch gewässert werden. Die Maschine ließ Pückler auch viel Raum, um dem Prinzenpaar ausgefallene Wünsche zu erfüllen, wie der Kastellan von Schloss Babelsberg, Jörg Kirschstein weiß. Prinz Wilhelm habe eine Fontäne haben wollen, ähnlich wie die seines Schwagers Friedrich Wilhelm IV. in Schloss Sanssouci. "Da hat Pückler überlegt, ihm diesen Geysir an das Ufer der Havel zu legen. Und so konnte Augusta von ihrem Wohnzimmer aus den großen Geysir sehen, der dort im Sommer aufsteigt", erklärt Kirschstein.

In den noch unsanierten, dennoch charmanten Räumen des Schlosses erfährt der Besucher an einer Hörstation mehr über Pücklers Persönlichkeit, ein anderer Raum widmet sich seiner Leidenschaft Speiseeis zu servieren. Das geschichtete Eis "à la Prince Pückler" findet sich in alten Kochbüchern. Schwerpunkt der Ausstellung aber ist der Blick von innen nach außen. Bis Oktober wird die Ausstellung über Fürst Pückler zu sehen sein, danach schließt das Schloss wieder für viele Jahre seine Türen, denn dann folgt die Sanierung der Innenräume. Also eine einmalige Gelegenheit, sich im nächsten halben Jahr das Schloss Babelsberg von innen anzuschauen.