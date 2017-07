Die Jury des Brandenburgischen Kunstpreises hat die diesjährigen Preisträger ausgewählt. In der Kategorie Malerei geht der Preis an die Miniatur-Malerin Eva Paul aus Schönwalde-Glien bei Brieselang (Havelland). Als beste Plastik wurde eine Figur von Sylvia Hagen aus Altlangsow bei Seelow (Märkisch Oderland)prämiert. Und auch der Preis im Grafiksegment geht 2017 an eine Frau: Sofie Natuschke aus aus Güstebieser Loose bei Wriezen (Märkisch-Oderland).



Ausgelobt wird der Preis von der "Märkischen Oderzeitung" (MOZ) und der Stiftung Schloss Neuhardenberg. Der Rundfunk Berlin-Brandenburg ist Medienpartner der Stiftung. Der Kunstpreis wird zum 14. Mal verliehen. Er ist jeweils mit 4.000 Euro dotiert.