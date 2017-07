Das Seebad Brighton in England bringt immer wieder interessante musikalische Künstler hervor. Zuletzt durchgestartet ist Rory Graham aka Rag'n'Bone Man mit seinem Hit "Human". Am Dienstag spielte er im Astra Kulturhaus in Berlin. Von Hendrik Schröder

Angefangen hatte der Sänger Rory Graham als Rapper auf kleinen Bühnen im Seebad Brighton in England . Inspiriert von den Platten seines Vaters zog es ihn aber irgendwann zum Soul. Er versuchte als Solokünstler sein Glück und nannte sich fortan: Rag 'n' Bone Man . Mit dem Hit "Human" gelang ihm Ende des vergangenen Jahres der internationale Durchbruch.

Diese Stimme. Wie von irgendwo ganz tief unten. Rag'n'Bone Man schließt die Augen beim Singen und es wirkt, als käme der Gesang wie von selbst einfach so von irgendwo aus seiner Körpermitte heraus gedröhnt. Und Körpermitte hat er eine ganze Menge.Rag'n'Bone Man ist groß und voluminös, Anfang 30, eine Felsmassiv von einem Mann, ein dickes Amulett baumelt um seinen Hals, die Arme sind bis zu den Fingerknöcheln tätowiert. Die Haare kurz geschoren, im Gesicht einen ausufernden Vollbart. Grünes Hemd, weiße Hose, so steht er da und singt sich souverän durch seine noch nicht allzu umfassende Biographie.

Der geborene Entertainer ist Rag'n'Bone Man aber nicht. Es scheint, als sei er zu schnell zu bekannt geworden und die große Bühne ihm noch nicht geheuer. Er sagt, Berlin sei wie seine zweite Heimat und wie dankbar er wäre für die Liebe die das Publikum ihm geben würde. Man glaubt es ihm, so wie man ihm jede Zeile seiner oft sentimentalen Songs glaubt, mit ihm mitfühlt, sich hineinziehen lässt in den süßen Schmerz den seine Songs transportieren. Der Typ ist echt, das Gegenteil von einem Showman.

Aber leider reißt das die Leute wenig mit. Und da die meisten Lieder von Rag'n'Bone Man eher getragen sind und ehrlich gesagt auch nicht so stark wie der Überhit "Human", fühlt es sich im Publikum an, als bliebe die Handbremse konstant angezogen. Die Fans sind höflich und von skurriler Mischung. Muskelbepackter Stiernacken steht neben gackernden holländischen Teenies neben natur-coolen Baseball-Käppi-Typen. Und sie wollen ihn ja feiern, den tätowierten Riesenteddybären da oben auf der Bühne; sie wollen aus sich heraus gehen und singen und einen unvergesslichen Abend erleben, denn sie haben sich lange auf das Konzert gefreut und waren so froh, dass sie zu den Glücklichen gehörten, die noch Karten bekommen haben – allein es gelingt nicht.

Die Stimmung bleibt mit Ausnahme weniger Momente so ok. Also entweder Rag'n'Bone Man spielt nächstes Mal bestuhlt, das würde wirklich passen - oder im kleinen 500er Club, wo alles noch mal viel intimer ist. Denn seine Stimme ist wirklich überragend.